Les fires de Nadal de Barcelona afronten el seu any més difícil

Fira de Santa Llúcia de Barcelona. Foto:Helena Margarit

La tradicional fira de Santa Llúcia, celebrada des del 1786 als peus de la Catedral de Barcelona, ha pogut obrir les seves portes un any més, però sota estrictes restriccions de seguretat. Des del 27 de novembre ja pot visitar-se i els paradistes diuen estar notant significativament el descens de visitants i la manca de turistes.Enguany la fira està perimetrada i delimitada amb dos controls d’accés, on es prenen les dades de contacte dels visitants i se subministra gel hidroalcohòlic. L’aforament màxim permès a la fira és de 900 persones, un 30% del que era habitual. El nombre de parades s’ha reduït dràsticament, de les 282 del 2019 a 121 aquest Nadal."La davallada de visitants es tradueix en una baixada de les vendes", explica Albert Deulofeu, president de la Fira de Santa Llúcia. “Tot i que aquest any més gent de Barcelona passarà Nadal a casa que altres anys, el nostre sector nota moltíssim la manca de turistes a la ciutat”, apunta. Segons explica Deulofeu, només s’ha assolit l’aforament màxim el divendres 27, dia de l’obertura de la fira, i en “algun moment puntual” del pont d’entre el 5 i el 8 de novembre. A més, destaca que la limitació d’aforament condiciona en aquests casos, ja que molta gent “es cansa d’esperar” per accedir a la fira i marxa.Els paradistes esperen un augment de l’afluència de gent els pròxims dies, ja que aquesta edició de la fira ha suposat una major despesa: “Aquest any el cost de posar una paradeta és més elevat. I hi ha unes despeses fixes importants que aquest any s’han de dividir entre menys de la meitat de paradistes”, explica el propietari d’una parada d’arbres de Nadal de la fira, “No sabem com anirà, és un salt de fe”, diu.A Barcelona també se celebra des del dissabte 28 de novembre la fira de Nadal de la Sagrada Família, la més tradicional del districte de l’Eixample, que es remunta als anys seixanta. Ubicada just enfront de la basílica, la fira també ha hagut d’adaptar-se a les limitacions imposades per l’Ajuntament i la Generalitat i compta amb 48 paradetes distribuïdes en un circuit circular.Els estands estan rodejats per una cinta per on caminar mantenint les distàncies de seguretat. En el cas de la fira de la Sagrada Família, la situació és especialment preocupant, segons els paradistes. L’afluència de gent està sent mínima aquestes primeres setmanes i les previsions no fan esperar un augment de les visites els pròxims dies. El gremi viu, en gran part, del públic estranger que s’apropa a visitar la basílica. Amb la Sagrada Família tancada, la fira està limitada al públic local, insuficient fins al moment per fer front a les despeses d’organització. Alguns paradistes mostren la seva frustració i critiquen la gestió de l'administració."Fins a l’últim moment no vam saber sota quines restriccions podrien obrir i això ha fet que molts paradistes es descoratgessin i hagin decidit no venir, especialment els de fora de Barcelona”, explica un pessebrista propietari de dues parades de la fira. El nombre de paradetes s’ha reduït de prop d’un centenar els darrers anys a menys de la meitat. “Les vendes han baixat moltíssim. Encara és d’hora per saber si serà rentable haver obert la parada, però les xifres són bastant dolentes”, afirma.

Totes dues fires estaran obertes al públic a la ciutat de Barcelona fins al 23 de desembre. La fira de Santa Llúcia es pot visitar de dilluns a divendres des de les onze del matí a dos quarts de nou del vespre els dies feines i de les deu del matí a les nou de la nit els caps de setmana i festius. La Sagrada Família rep visitants de deu del matí a nou de la nit, excepte dissabtes i festius, que tanca a les deu. A totes dues els queden pocs dies per intentar remuntar.

