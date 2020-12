Així és el professor de Yale que fa cinc anys que no es dutxa

En James Hambling és un professor de la Universitat de Yale que fa 5 anys va prendre una decisió inèdita: no es dutxa. El seu experiment va començar promogut per la curiositat: sabia que històricament l'ésser humà no es banyava amb sabó i volia comprovar que li passava al cos en deixar de banda els productes higiènics."La majoria de la gent no va tenir accés a l'aigua corrent fins als últims 100 anys, només la reialesa podia gaudir d'aquest privilegi, les altres persones, anaven al riu i poc més", comenta l'expert en medicina preventiva a la BBC. És per això que va decidir posar-se a investigar partint d'una premissa: pot l'home modern viure sense dutxar-se?En l'entrevista detalla que el seu procés va ser gradual, va començar a utilitzar menys gel i menys xampú, després va banyar-se amb menys freqüència i al final va allargar els lapsus de temps entre dutxa i dutxa. Recorda que al principi trobava a faltar aquesta pràctica, ja que sentia que feia pudor i tenia la pell grassa, però al final aquesta sensació li va acabar passant.La seva experiència es pot conèixer amb més detall al llibre titulat Clean: The new experience of skin, publicat fa poc. "L'olor dels cossos és producte dels bacteris que viuen a la nostra pell i s'alimenten de les secrecions olioses de la suor i les glàndules sebàcies que estan en la base dels nostres fol·licles pilosos. En aplicar sabons a la pell i cabells cada dia el que fem és alterar l'equilibri dels olis propis de la pell i bacteris que viuen en ella". Així que si prens la decisió de deixar-te de dutxar, no faràs pudor, simplement no faràs olor de productes i desprendràs una olor pròpia, assegura aquest professor de Yale.

