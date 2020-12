Ofrena floral sota la pluja per recordar les víctimes de l'atemptat d'ETA a Sabadell

Ofrena floral a les víctimes d'ETA Foto: Juanma Peláez

L'alcaldessa Marta Farrés parlant amb el Major Trapero Foto: Juanma Peláez

Els Mossos fent l'ofrena floral Foto: Juanma Peláez

Igual que fa cinc anys, en el 25 aniversari de l'atemptat d'ETA Sabadell, l'espai memorial a les víctimes d’organitzacions terroristes, al Parc Catalunya, ha concentrat familiars de les víctimes. A diferència de l'anterior cita, un acte sense públic, amb mascareta i marcat per la pluja intensa. Com també, per l'alta representació política del Congrés a la capital vallesana.Novament, el racó del record s'ha farcit de flors que familiars, cossos policies, entitats i polítics han deixat per recordar els 30 anys de l'assassinat de sis agents. Una commemoració, organitzada per l'Ajuntament en col·laboració amb l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT). que ha arrencat amb un minut de silenci en memòria d'aquestes pèrdues.60 segons que han guardat, entre d'altres, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; la presidenta de Cs, Inés Arrimadas; el diputat de Vox, i candidat del partit a les eleccions del 14-F, Ignacio Garriga; la secretària general de Vox al Congrés, Macarena Olona, i el Major Josep Lluís Trapero.Farrés ha dit "dia trist com també va ser fa 30 anys, que també plovia, sembla que s'hagi posat d'acord". Ha remarcat que passades aquestes tres dècades "la ciutat continua estant al costat dels familiars". "L'any 90 els va fer costat i també ho fem avui amb la mateixa energia", ha assenyalat.Així mateix, l'alcaldessa ha afirmat que no es podia "deixar passar l'oportunitat" per mostrat el suport a les víctimes i familiars com per condemnar l'atac i celebrar que ara ens trobem en un entorn de pau. "Donem valor a tenir-la" i que acte de record també ho sigui "per a totes les persones que van contribuir als anys 90 a gaudir de la pau que tenim avui dia".Tot i la pluja, les mascaretes i les restriccions per la pandèmia, el monument de record a les víctimes del terrorisme ha tornat a ser un punt de peregrinatge obligat en el 30 aniversari de l'atac.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor