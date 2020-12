Una empresa regala a tothom un videojoc gratis cada dia fins Nadal

L'empresa Epic Games és una de les més conegudes i estimades pels fanàtics dels videojocs de tot el mercat. Cada vegada que arriba Nadal celebren les festes amb alguna mena d'esdeveniment especial i aquest 2020 no s'han volgut quedar enrere d'edicions anteriors. La multinacional regalarà un videojoc de manera gratuïta -i permanent- a tothom durant els pròxims quinze dies. És a dir, Epic Games donarà fins a un total de quinze jocs -com a mínim-, un diferent cada dia. La festa arribarà fins al 31 de desembre.Ahir, 17 de desembre, va començar aquest esdeveniment amb el primer regal: Cities:Skylines, un dels mítics videojocs de construcció de ciutats i de simulació sobre com gestionar una metropolis gegant. Tots els títols seran per a ordinador i ballaran entre tots els gèneres coneguts: acció, estratègia, shooter, arcade...

