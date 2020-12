Alerta dels Mossos: si reps aquest missatge, esborra'l directament

🚨🚨Vigila amb aquesta suplantació de @SEUR . Ni tens cap paquet ni has de pagar res, volen les teves dades. Si reps aquest correu, esborra'l directament #StopPhishing pic.twitter.com/BH6G1aKMpO — Mossos (@mossos) December 17, 2020

📢📢 ¡Cuidado con ciertos SMS o correos sospechosos!

Si no estás esperando ningún pedido y te alertan de un pago… Comprueba el nombre y la imagen de la empresa, así como que la web es segura.



¿Sigues teniendo dudas? Contrasta el servicio con las fuentes oficiales. https://t.co/swHcNKlcLU — SEUR (@SEUR) December 17, 2020

Els Mossos d'Esquadra han avisat d'una nova estafa per phishing. Es tracta d'una suplantació de SEUR, l'empresa d'entrega de paquets a domicili. El missatge fals -en forma de correu electrònic o SMS- diu a les víctimes que un suposat paquet ha sortit del magatzem, però no es pot entregar per un error en la direcció.Per poder realitzar l'entrega, els suplantadors demanen clicar a un enllaç per proporcionar dades i fer un pagament de 2,99. "Ni tens cap paquet ni has de pagar res, volen les teves dades. Si reps aquest correu, esborra'l directament", afirma el cos policial.Per la seva banda, SEUR també ha denunciat aquesta pràctica: "Alerta amb certs SMS o correus sospitosos!", exclama. L'empresa explica que "si no estàs esperant cap entrega i t'avisen d'un pagament" calen extremar les precaucions. "Comprova el nom i la imatge de l'empresa, així com que la web és segura", demana.

