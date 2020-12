Una ministra belga revela per error els preus secrets de les vacunes contra el coronavirus

La Comissió Europea ha evitat confirmar si els preus revelats per la ministra belga són els reflectits en els contractes. En totes aquestes últimes setmanes , l'organisme europeu ha evitat respondre cap pregunta sobre preus o sobre els c ontractes amb les diferents empreses productores de vacunes .



El portaveu en cap de la Comissió, Éric Mamer , va assenyalar que la confidencialitat és part dels contractes amb els laboratoris i va recordar que "la informació dels preus està disponible per als Estats membres , com a part de les negociacions " i es compartirà també amb el Parlament Europeu.

).Les més cares són les de BioNTech-Pfizer (12 euros, uns 14 dòlars), que resta a l'espera de ser aprovada per l'Agència Europea del Medicament, i la de Moderna, amb un cost de 14,6 euros (uns 18 dòlars). Aquesta última serà aprovada, si no hi ha cap inconvenient, a partir del 6 de gener.