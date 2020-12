El Govern demana a la JEC que els catalans a l'exterior rebin abans el sobre i la targeta censal per poder votar el 14-F

El Govern vol agilitzar el procés de votació per als catalans que estan a l'exterior de cara el 14-F. Per fer-ho, el Departament d'Acció Exterior i Transparència ha demanat a la Junta Electoral Central (JEC) que els ciutadans que viuen fora de Catalunya puguin rebre abans la targeta censal i el sobre amb què han de votar i que després puguin imprimir-se ells mateixos les paperetes i així "emetre el seu vot al més ràpid possible".Fins ara, la documentació no s'envia fins que s'han proclamat de manera definitiva les candidatures, i això "retarda molt el procediment de vot" a l'exterior, segons ha explicat el conseller Bernat Solé. D'altra banda, el Govern opta perquè les franges de votació per al 14-F siguin "recomanades" i no obligatòries.El Govern, que té una nova trobada amb els partits dilluns vinent per abordar com han de celebrar-se els comicis, plantejava votacions en franges horàries. Així, es vol que els col·lectius de risc, els contagiats i les persones que no pertanyin a grups vulnerables o en quarantena tinguin una franja concreta assignada.Solé ha plantejat aquest divendres que probablement aquestes franges seran "recomanades" i no obligatòries. L'obligació podria restringir els drets dels votants. A més, establir aquesta divisió horària requeriria una autorització per part de la JEC, que el conseller admet que seria "complicada". A més, ha dit, la majoria dels grups parlamentaris consideraven més "oportú" plantejar-ho com una recomanació.El conseller ha assegurat que a la taula de partits per a organitzar el 14-F hi ha "consens" i que falta acabar de perfilar el quadre d'escenaris sobre el qual es valorarà si es manté o s'ajornen els comicis, segons l'evolució epidemiològica. La decisió es prendrà al voltant del 15 de gener. De moment, el Departament treballa perquè siguin "segures, es garanteixi el dret a vot i siguin legítimes". Aquesta setmana s'ha celebrat una altra reunió tècnica amb els grups per dissenyar-les.El Departament d'Acció Exterior i Transparència ha enviat aquesta setmana una petició formal a la JEC per demanar que la documentació administrativa es trameti als catalans que viuen a l'exterior abans que les candidatures oficials estiguin proclamades. En aquests moments, s'espera a la proclamació definitiva i això "retarda molt el procediment de vot d'un ciutadà a l'exterior", ha explicat el conseller en roda de premsa des del Parlament. Amb aquesta mesura, creu Solé, "es resoldria la manca de participació detectada a tots els comicis anteriors".Solé ha detallat que les paperetes es penjarien en un enllaç oficial. El mateix dia que es proclamessin les candidatures, els catalans a l'exterior podrien imprimir la butlleta que escullin i enviar-la, amb el sobre i la targeta censal que ja haurien rebut abans. El conseller creu que aquesta petició és "totalment raonable i factible", i que no hi hauria "cap motiu" per no permetre la impressió d'aquestes paperetes.El conseller ha insistit en la derogació del vot pregat, i ha lamentat la poca "predisposició" per fer-ho per part del PSOE i Unides Podem. Amb tot, ha dit que si el vot pregat es pot sol·licitar al més aviat possible i també es fa arribar la documentació administrativa de manera més àgil, "això accelerarà el vot i també es transformarà amb més participació".El dia en què acaba la legislatura, Solé ha demanat al pròxim Parlament que treballi per regular el vot electrònic per a facilitar els catalans a l'exterior. Ha defensat que des del Govern s'ha fet la feina però que ara mateix aquest text no compta amb els suports necessaris per poder tirar endavant, ja que compta amb l'esmena a la totalitat de Cs, PSC-Units i PPC.

