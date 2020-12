Oriol Mitjà, esperançat amb la vacuna: «En sis mesos tot podria canviar»

Confieu que la vacuna ens tornarà a la normalitat?

L'arribada de la vacuna i les primeres campanyes per administrar-la a la població, que en el cas d' Espanya serà el 27 de desembre , està permetent donar una mica de marge per a l'optimisme i l'esperança. Com és el cas de l'epidemiòleg Oriol Mitjà que en una entrevista al programa de RTVE Obrim fil , s'ha mostrat esperançat amb la vacuna de Pfizer i ha pronosticat que "si la distribució es comença aviat, en sis mesos tot podria canviar"Mitjà ha explicat que el vaccí de Pfizer "funciona molt bé" i que de cara als mesos de maig i juny del 2021 segurament ja no hi hauria tanta "angoixa" com la que s'està vivint ara. Per altra banda, de cara Nadal, recomana que d'entrada no es facin reunions familiars . Així tot, en el cas d'aquelles persones que malgrat que aquesta indicació decideixin fer els dinars o sopars, creu que és necessari que també es donin pautes per minimitzar el risc de contagi.En aquest sentit ha recordat el paper dels "supercontagiadors" fent que d'un dinar amb 9 persones, per un infectat, acabi tothom contagiat. "Hi ha un efecte, que el 80% de les persones no contagiarà a ningú, però l'altre 20% podria infectar la resta", ha explicat i ha afegit que creu que s'ha d'enviar un missatge de prudència de cara les festes.

