La CUP ven torrons per a finançar la campanya del 14-F

Sota el lema " Fot la turra. Aquest Nadal parlem de política ", la CUP ha encetat una particular i imaginativa campanya de venda de torrons de Nadal, fets a la pastisseria Cacao d'Olot, per a recaptar fons econòmics i així sufragar part de les despeses que comportaran les eleccions al Parlament de Catalunya el pròxim 14 de febrer (14-F).Els anticapitalistes han posat a la venda 250 unitats de torró, a 10,95 euros cadascuna, a través del web fotlaturra.cup.cat amb la intenció d'arribar a recaptar 2.737 euros. Un primer estoc ja es va esgotar en poques hores, després que es posés a la venda, i actualment resten unes 100 unitats.El torró que ven la CUP per a finançar part de la campanya està fet amb xocolata, praliné d'ametlla, praliné d'avellana, neula, llavor de cacau i "molt de compromís", tal com relaten. Són torrons fets a Olot, a la Pastisseria Cacau, que regenta el pastisser-poeta i regidor de l'Ajuntament, Lluís Riera.Segons la CUP, es tracta d'aconseguir "un ajut per a finançar part de les despeses pròpies de la campanya electoral". "La CUP no ha demanat ni demanarà cap crèdit bancari per a fer front a la campanya i la major part de les despeses provindran dels fons propis de l'organització. Apostem per l'autogestió i per això fem aquesta crida", expliquen els anticapitalistes.

