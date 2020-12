L'OMS recomana no fer reunions familiars per Nadal

Altres notícies que et poden interessar

El director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Henri P. Kluge, ha aconsellat a la població quedar-se a casa durant les festes nadalenques i, fins i tot, evitar acudir a les reunions familiars amb l'objectiu de frenar la transmissió del coronavirus.Tal com ha avisat, els contagis en gran part d'Europa continuen sent "intensos i generalitzats" i, a més, la quantitat diària de morts per Covid-19 continua en les taxes "més altes" observades des de principis d'any.Per això, el dirigent europeu de l'OMS ha destacat la importància de quedar-se a casa per Nadal, i ha reconegut que tant ell com la seva família han pres la "difícil decisió" de passar les vacances separats per tal que l'any que ve les puguin passar "junts"."La devastació de la pandèmia ha tingut un implacable i gran, amb pèrdues de vides humanes i mitjans de subsistència. La Covid-19 ha separat a famílies i comunitats, ha arruïnat negocis i ha privat a la gent d'oportunitats que fa un any es donaven per fetes", ha lamentat Kluge.En aquest sentit, Kluge ha avisat que encara que arribin les primeres dosis de vacunes, encara cal esperar "molt" per tornar a la normalitat. "Tenim alguns mesos més de sacrifici al davant i podem comportar-nos ara d'una manera de la qual estiguem orgullosos col·lectivament. Quan mirem cap enrere en aquests temps sense precedents, espero que tots sentim que actuem amb un esperit d'humanitat compartida per protegir als necessitats", ha postil·lat.Així mateix, l'expert ha advertit també que els efectes psicològics que està provocant la pandèmia duraran a llarg termini i tindran un "gran abast". Les enquestes nacionals realitzades durant les etapes inicials de la pandèmia van revelar que un terç o més de la població adulta estava angoixada i, a més, una enquesta de l'Organització Internacional del Treball sobre la Covid-19 i els joves va trobar que a causa de la pandèmia, 1 de cada 2 joves de 18 a 29 anys pateix depressió i ansietat.També s'ha evidenciat que fins al 20 per cent dels treballadors de la salut pateixen ansietat i depressió. "És clar que tot i que l'impacte ha variat, cap grup demogràfic o d'edat s'ha salvat. El cost de salut mental de la Covid-19 es veurà agreujat per les ansietats que sovint es presenten durant l'hivern i la temporada de vacances. No podem subestimar l'impacte que això pot tenir en els nostres amics, les nostres famílies i la nostra pròpia salut mental", ha assenyalat Kluge.Per això, ha subratllat la necessitat de comptar amb eines per mitigar l'ansietat o depressió, recomanant així fer una passejada per la natura, planificar els dies o fer les coses de manera diferent cada dia. "Els problemes de salut mental segueixen estant profundament estigmatitzats en moltes comunitats. La sensibilització de la comunitat a l'espectre de desafiaments de salut mental serà important a mesura que s'aclareixi la veritable escala de la crisi. Els serveis d'atenció i suport especialitzats han de mantenir per qui s'enfronten a problemes de salut mental més greus", ha detallat.Finalment, Kluge ha instat els països a enfortir el 2021 els seus serveis de salut mental i prioritzar les necessitats de suport psicosocial que puguin tenir els professionals sanitaris, valorant a llarg termini la seva "valentia i contribució" en la lluita contra el coronavirus.

