Premis Ciutat de Barcelona es transforma per oferir beques al sector cultural i científic

Altres notícies que et poden interessar

L'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona ha transformat de manera excepcional els tradicionals Premis Ciutat de Barcelona en un programa de beques per reactivar el sector cultural i científic per la crisi de la Covid-19. La dotació econòmica és d'1,6 milions d'euros, vuit cops més del pressupost habitual dels guardons -de 200.000 euros-, i se suma a la convocatòria ordinària de subvencions. Els ajuts aniran dels 6.000 als 10.000 euros.Les beques Premis Barcelona 2020 es destinaran a projectes de creació, de recerca i d'innovació i s’organitzen en quatre línies i quinze modalitats. El tinent d’alcaldia de Cultura, Joan Subirats, defensa que les beques "mantenen l'esperit dels premis" adaptant-se a un any que "no ha estat normal". Les beques adreçades a creadors, artistes i investigadors busquen pal·liar els efectes de la crisi sanitària i promoure iniciatives que contribueixin a mantenir el dinamisme i lideratge cultural, científic i educatiu de Barcelona a través de la innovació en cadascun d'aquests àmbits.En total s'atorgaran 225 beques per un import global d'1,6 milions d'euros, repartides en tres àmbits, quatre línies i quinze modalitats, que se sumaran el 2021 a la convocatòria ordinària de subvencions que impulsa l’Institut de Cultura de Barcelona, dotada amb més de 5 milions d’euros, i que té com a objectiu donar suport a la promoció d’activitat cultural de la ciutat.Subirats ha volgut realçar el fet que siguin "ajuts directes a la creació" i funcionin a banda de les subvencions habituals. "Mirem d'arribar directament als creadors, amb activitats que ara no s'estan fent", ha precisat durant la roda de premsa de presentació aquest divendres.Un dels aspectes que Subirats considera especialment rellevant és el fet que les beques Premis Barcelona posin en relació projectes de cultura, innovació i ciència, que es podran desenvolupar durant el 2021.En l'àmbit de les beques cultura, hi haurà una línia de suport a la creació artística de 6.000 euros per beca i una altra de projectes d'innovació i recerca en espais patrimonials i en acció cultural comunitària per valor de 10.000 euros per ajut.Quant a les d'educació, es promourà una línia de cultura i educació de 10.000 euros per beca, mentre que en el de ciències hi haurà una línia de divulgació científica i art i ciència de també 10.000 euros per subvenció.Cada sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud, per a un únic projecte i per a una sola modalitat. La participació en la convocatòria està oberta a qualsevol persona física o jurídica.Les Beques Premi és una iniciativa que s'emmarca en el tercer paquet de mesures presentat el passat mes d’octubre pel consistori. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, des de l’inici de la pandèmia s'ha destinat un total de 9,7 milions d’euros per fer front a la situació creada en el sector cultural a través de 29 accions.Per a la resolució de les beques es designarà un jurat pluridisciplinari per a cadascun dels àmbits temàtics dels premis, integrat per un màxim de quinze persones independents de reconeguda vàlua, especialistes en les diferents matèries de cada àmbit. Cada jurat designarà un president i fins a un màxim de catorze vocals.La funció dels jurats serà valorar els projectes, puntuar-los en funció dels criteris de valoració establerts a les bases específiques, i emetre un informe preceptiu per a la proposta de resolució.Els projectes presentats han de ser de nova creació, tenir un marcat caràcter innovador i manifestar la seva capacitat d’establir diàleg amb diverses disciplines artístiques. Així mateix, han de tenir presents les perspectives de gènere i interculturalitat i una vinculació amb Barcelona. Segons Dani Granados, delegat de Drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona, caldrà justificar que, o bé s'és resident a la ciutat, o es té un vincle amb el teixit cultural barceloní o una relació amb la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor