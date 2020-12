El Govern reinventa l'aeroport d'Alguaire en un port espacial on s'hi provaran coets-llançadora

L'aeroport Lleida-Alguaire serà el primer port espacial d'Europa. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha presentat aquest divendres des de la terminal lleidatana el projecte "Catalonia SpacePort", un programa dedicat a missions de vol suborbital, és a dir, les que surten fora de l’atmosfera però tornen sense posar-se en una òrbita concreta. La infraestructura lleidatana serà la primera operativa d’aquestes característiques al continent amb l'objectiu de gestionar vols destinats a fer seguiment de satèl·lits en aquest tipus de vols.El projecte també inclou la creació d'un parc empresarial, un espai educatiu per empreses tecnològiques vinculades amb l’espai i un centre de proves de propulsió per a coets-llançadora. En aquest sentit, l'executiu ha escollit l'aeroport d'Alguaire per les grans instal·lacions, que poden assumir testos de propulsió atesa la poca freqüència d'avions que hi aterren.De fet, el poc nombre de trajectes que es gestionen a Lleida ha estat una de les causes que ha fet proliferar en els darrers anys diversos projectes per donar rendibilitat en les instal·lacions aeroportuàries, inaugurades al gener del 2010. Aquest projecte espacial se suma a la llista d'idees per usar la terminal en activitats que van més enllà dels avions.L'objectiu del Govern, ha dit Puigneró, és "desenvolupar millors capaçitats de 5G, crear llocs de treball i lluitar contra amenaçes com el canvi climàtic". El conseller ha sortit al pas de les crítiques i burles que ha suscitat aquest projecte, ridiculitzat com "la Nasa catalana", i ha remarcat que Catalunya no té interès ni cap objectiu d'enviar astronautes a l'espai.La posada en marxa d’aquest port espacial forma part del projecte impulsat pel Departament de Polítiques Digitals en el marc de l’estratègia "NewSpace de Catalunya". El Govern va aprovar el passat mes d’octubre una estratègia de país en l’àmbit de la nova economia de l’espai, que inclou la creació de l’Agència Espacial de Catalunya i el llançament dels dos primers nanosatèl·lits el 2021, que no seran posats en òrbita des d'Alguaire sinó des de la Guaiana.

