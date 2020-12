Les restriccions de mínims del Govern sembren la «confusió» a les portes del Nadal

Antoni Trilla, del Clínic: "S'hauria d'haver estat molt més restrictiu. Qualsevol regla amb moltes excepcions és una invitació a l'embolic"

"Busquem alternatives als àpats. Sortim a passejar, per exemple. O anem a veure els familiars fora de l'horari dels dinars i així mantenim distància i mascareta", afirma Salvador Macip

El que @govern @salutcat @perearagones @meritxellbudo @albaverges heu anunciat avui és un tancament de la restauració encobert, una veritable declaració de guerra. La vostra obsessió amb el sector és malaltissa #14F — Gremi de Restauració (@RestauracioBCN) December 18, 2020

Què es pot fer i què no finalment? És la pregunta que intenten respondre les famílies amb la mirada posada en les festes de Nadal un cop el Govern ha comunicat la nova fase de restriccions. Després de cinc dies anunciant que faria "passes enrere" en la desescalada per l'empitjorament de la pandèmia, ha exposat un pla del 21 de desembre a l'11 de gener marcat, especialment, pel gran ventall d'excepcions en la mobilitat, el manteniment de les mesures especials per a les trobades nadalenques i per la contundent retallada dels horaris en la restauració.Els experts consultats perlamenten que el Govern no hagi anat més enllà amb mesures més restrictives a l'hora de reduir la interacció social, que s'hagi generat "confusió" amb els anuncis fets i que no s'hagi centrat el focus en la consigna de l'Organització Mundial de la Salut de que cadascú celebri el Nadal a casa només amb el seu nucli de convivència. Les conseqüències, alerten, arribaran dues setmanes després de festes en forma d'una tercera onada que es dona ja per inevitable, però amb la incògnita de quina en serà la magnitud i amb la certesa que, si arriba, coincidirà amb la campanya del 14 de febrer.De portes endins, les decisions al Palau de la Generalitat en les darreres hores no han estat fàcils. Fins al punt que la roda de premsa esperada pel dijous a la tarda s'ha acabat traslladant a aquest divendres al matí , amb l'inici del cap de setmana i just quan falta una setmana per Nadal. El motiu: les discrepàncies entre consellers sobre l'abast de les mesures i el difícil equilibri que busquen tots els governs entre la urgència sanitària, l'impacte econòmic i les necessitats emocionals de la ciutadania. Salut volia mesures "més restrictives" . Uns i altres defensen, però, l'aposta final, que serà revisada el 28 de desembre en funció de l'evolució de les dades. A continuació, la radiografia del pla des del punt de vista de l'executiu i des del punt de vista dels experts.. Si fins ara es mantenia el confinament perimetral de Catalunya i el municipal de cap de setmana, ara el confinament passarà a ser comarcal i durant tota la setmana. Hi ha, però, excepcions: per anar a segones residències, per anar a un hotel o allotjament que es tingui reservat o per anar a visitar un altre familiar , motiu pel qual es podrà també sortir i entrar de Catalunya. Andorra serà inclosa dins de la comarca de l'Alt Urgell, amb la qual cosa s'hi podrà anar a comprar o a les pistes d'esquí tant si s'és veí de la zona com si es viu en una altra comarca, ja que s'hi pot anar si es té una reserva d'hotel.Les excepcions es fan encara més extensives per Nadal. El límit de persones per trobada és de sis, però s'amplia fins a deu de dues bombolles en les dates assenyalades de les festes: 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener. El toc de queda nocturn a les deu es manté, però s'amplia i començarà a la una les nits de Nadal i de Cap d'any i a les onze la nit de Reis.Com ho veuen els experts? "S'estan afavorint les trobades i el moviment", lamenta Salvador Macip, metge i investigador de la Universitat de Leicester i la UOC, que considera que les mesures haurien d'haver estat "més severes" i que el problema de fons és que els responsables polítics no s'atreveixen a dir que s'ha de "cancel·lar" Nadal. Segons el seu criteri, el missatge que es transmet és "equivocat" perquè "anar a veure familiars no pot ser una excepció. Al contrari, és el que considera que s'ha d'evitar."S'hauria d'haver estat molt més restrictiu. Qualsevol regla amb moltes excepcions és una invitació a l'embolic", analitza el doctor Antoni Trilla, cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, que argumenta que s'hauria d'haver anat més enllà en les mesures malgrat que aquestes puguin resultar "impopulars". La recomanació que fa a la ciutadania, amb les dades a la mà, és que sigui més prudent del que es reclama, ja que l'epidèmia, lluny de millorar o estabilitzar-se, el més probable és que empitjori.Fonts governamentals, per la seva banda, argumenten que les excepcions "són necessàries" en unes dates amb caràcter "excepcional". Si es va retardar la compareixença per explicar el nou escenari, sostenen, és perquè s'havia de treballar a nivell "global" tenint present el tipus de mobilitat per festes, els fluxos al comerç i la situació econòmica. "És cert que és complex de comunicar, però que una explicació sigui difícil d'assumir no vol dir que sigui culpa de la norma. A més, has de fer un pla que es pugui complir", defensen. I afegeixen: "Forçosament s'ha de trobar un equilibri i una realitat que pugui adaptar-se".En principi, l'anunci del confinament comarcal que ha entrat en vigor aquest divendres i que es farà extensiu a tota la setmana s'ha argumentat com una restricció de la mobilitat. Amb tot, caldrà veure si en realitat s'incrementen o no els desplaçaments. Fins ara, de dilluns a dijous la ciutadania es podia desplaçar arreu del territori, però hi havia confinament municipal de cap de setmana sense excepcions per sortir-ne tret dels motius laborals.Ara, però, encara que el confinament sigui sempre comarcal, estaran permeses les visites a familiars o les sortides a segones residències o a hotels tant entre setmana com durant el cap de setmana, amb la qual cosa caldrà veure si es tradueix o no en una major mobilitat. El que no serà possible és anar a comprar a centres comercials que no estiguin dins de la comarca on es viu.Des del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Padrós ha definit el pla com a "absolutament insuficient" per reduir la mobilitat i les interaccions, caldo de cultiu dels contagis. És en aquesta línia que Macip sosté que no hauria de ser una excepció visitar familiars en una època en què, autoritzar-ho, significa "fomentar" la interacció.Amb tot, des de Govern asseguren que el factor comarcal "és necessari", especialment per garantir la supervivència dels comerços dels pobles en una època d'increment de les compres. La portaveu Meritxell Budó ja va defensar aquesta setmana que calia aquest marge per una qüestió de "reequilibri territorial" i també per assegurar l'activitat comercial.El Govern va assegurar que aplicaria el pla de mesures especials per al Nadal fos quina fos la situació de l'epidèmia i, en aquest sentit, ha complert la seva paraula. Els retocs a la desescalada no s'han traslladat pràcticament a la fórmula dissenyada per celebrar el Nadal . Es mantenen, doncs, les trobades de fins a deu persones de dues bombolles en les dates assenyalades malgrat que altres autonomies, com Madrid, les han reduït a sis. A més, també es pot entrar i sortir de Catalunya per visitar familiars, fet que, per exemple, no permet el País Valencià. També estaran permesos els desplaçaments arreu del territori per reunir-se amb la família.L'únic retoc que s'ha fet ha estat en el toc de queda de la nit de Nadal i de Cap d'Any, que començarà a la una en comptes de fer-ho mitja hora més tard. No hi haurà, però, oci nocturn ni festes en la darrera nit de l'any. Tampoc cavalcades de reis ni patges itinerants. Tot es plantejarà en format estàtic."Insistim en què s'han de minimitzar els contactes. Qualsevol situació que ens ajudi a interaccionar amb moltes persones i amb un àmbit familiar no estable augmenta el risc de contagi", insisteix el doctor Trilla sobre les flexibilitzacions en les trobades. I Macip recorda que justament l'OMS ha demanat que no es facin reunions familiars de Nadal. De fet, una de les grans dificultats és la delimitació que fa la ciutadania de què és la bombolla i la complexitat per fer trobades familiars complint amb les límit de dues, amb la qual cosa tots dos subscriuen que seria convenient haver mantingut el màxim de sis persones per trobada.Els dos experts plantegen, en aquest sentit, trobar alternatives als tradicionals àpats. Les trobades, asseguren, sempre amb el menor de persones possibles i preferiblement a l'exterior. "Sortim a passejar, per exemple. O anem a veure els familiars fora de l'horari dels dinars i així mantenim distància i mascareta", proposa el metge i investigador de la UOC.Fonts governamentals sostenen que calia mantenir el pla especial per Nadal tenint present "com és la nostra societat". De fet, el vicepresident Pere Aragonès ha fet referència "als costums" durant la roda de premsa d'aquest divendres i l'executiu interpreta que prohibicions en la línia contrària s'haguessin traduït en incompliments. "Necessitàvem posar excepcions per molt complexes que siguin", insisteixen.Sens dubte, les restriccions més clares i meridianes impacten de ple en la restauració, que només podrà obrir per servir esmorzars i dinars i que el format dels sopars només podrà ser per endur. Les taules seguiran limitades a quatre persones i els aforaments interiors al 30%. A més, no es farà una excepció per sopars les nits de Nadal o de cap d'Any i els dinars que es facin en les dates assenyalades seran sense llarga sobretaula perquè només es podran fer entre les 13 i les 15.30 hores. En el cas de bars, restaurants i gimnasos que estiguin als centres comercials hauran de tancar directament per dissuadir els ciutadans de passar tot el dia fent compres en espais tancats.El Gremi de la Restauració de Barcelona ja ha lamentat la directriu i titllat de "tancament encobert" les noves restriccions. El seu president, Roger Pallarols, ha assegurat que el sector encaixa les ordres del Govern com una "declaració de guerra" que enviarà més plantilles a expedients de regulació.De fet, aquesta mesura és la que més controvèrsia ha generat dins del Govern, ja que Salut plantejava un tancament més estricte i, en cas de mantenir-se oberta, intensificar els controls, una responsabilitat en mans de la conselleria d'Interior. L'última dada que s'ha fet pública és que s'havien interposat 780 denúncies per incompliments de les mesures a bars i restaurants , la majoria vinculada a horaris d'obertura fora de l'estipulat o superació d'aforaments. El cap d'epidemiologia del Clínic situa la vigilància i la capacitat de control en la restauració com un aspecte clau.Macip, per la seva banda, subratlla que durant Nadal allà on s'augmentarà el risc és en les trobades familiars als domicilis més que no pas en la restauració, on també insisteix que cal complir amb les mesures de forma estricta.Quin és l'impacte de sis dies de flexibilitzacions en termes epidemiològics? Els experts i epidemiòlegs donen per assegurada la tercera onada i alguns apunten que tot just comença en plena coincidència amb el pla d'inici de la vacunació a partir del 27 de desembre . "Hem de ser conscients que la pandèmia puja de forma exponencial, no puja de forma lineal. Quan es descontrola la corba, costa molt de tornar a baixar", insisteix Macip, que alerta de "més restriccions i de molt severes" per tornar a controlar la situació.Les interaccions, apunta Trilla, signifiquen augment de contagis. Per estadística, apunta, es començaran a veure els efectes de Nadal entre 10 i 15 dies després amb el cost sanitari que això implica. Sobretot tenint present, apunta, que els hospitals no parteixen ara d'una baixa pressió assistencial. "Alguns estan mig plens i d'altres directament quasi plens", sosté. Tot i ser conscient que el marge econòmic no és el mateix, emplaça a tenir present el mirall de les restriccions en països com Alemanya, el Regne Unit o Itàlia.El Govern insisteix que ja ha reforçat el missatge que aquest Nadal s'ha de celebrar amb la bombolla de convivència i, com a molt, amb una més i que es farà un esforç per publicitar exactament quines són les excepcions. El missatge, però, continua sense convèncer els experts, que contenen la respiració davant dels efectes de Nadal, i generant dubtes en la ciutadania, a expenses del manual d'instruccions per a les pròximes setmanes.

