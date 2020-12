VÍDEO «Aunque me conozcas», nou single del cantant Sr.Chen

L'artista de música urbana Sr.Chen ha publicat avui el seu nou single del seu disc en solitari Aunque me conozcas". El cantat, que va participar en el gag promocional de les campanades de TV3 , just acaba de treure nou disc en solitari Como no hacer un trío.Sr. Chen va començar de ben jove en el món de la música, i l'any 2018 va publicar el seu primer projecte en solitari, Espero que te guste. El 2019, i en col·laboració amb Lildami, es van endur diversos premis: el Premi Enderrock a millor disc de hip-hop i músiques urbanes, el Premi Cerverí a la millor lletra en català de l'any amb Sempre és estiu, i han estat els autors d'Anorac, la Cançó de l'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio.El nou disc de l'artista narra la separació i divorci que va viure ell mateix, i que es comença a gestar quan encara està amb la seva parella. Es tracta d'una obra on s'entremesclen el dolor i l'amor.

