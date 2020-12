Canadell renuncia al Consell de Cambres per presentar-se a les eleccions però es manté a la Cambra

Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha renunciat a la presidència del Consell de Cambres que també exercia. En el transcurs d'una reunió del Comitè Executiu i amb presència de tots els presidents de les tretze cambres catalanes, el president del Consell General de Cambres de Catalunya ha manifestat la seva voluntària renúncia a la presidència del Consell. Malgrat que l'Òrgan Tutelar de les Cambres Catalanes ha manifestat que no hi ha incompatibilitat entre l'exercici de la presidència i el fet de postular-se com a candidat a unes eleccions, en aquest cas al Parlament de Catalunya, Canadell ha manifestat la seva ferma decisió de renúncia a la presidència del Consell.La decisió es produeix pocs dies després de saber-se que la fiscalia considera que l'elecció del líder cameral era il·legal per la decisió de la junta electoral d'anul·lar vots remots. Canadell ha participat en les primàries de Junts per nodrir la llista encapçalada per Laura Borràs a les eleccions del 14 de febrer, obtenint una clara victòria . Però tot i la seva renúncia d'aquest divendres, mantindrà, amb tot, la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona, on va ser elegit el 2019. Es preveu que a mitjan del 2021, Canadell cedeixi la presidència a una de les vicepresidentes, Mònica Roca.Els membres del Consell han agraït la "forta empenta" que Joan Canadell ha aportat a l'esperit cameral en el marc del projecte Catalunya 30/40, amb una clara coordinació de les tretze cambres per donar servei a tot el teixit socioeconòmic. Reglamentàriament, el vicepresident del Consell i president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega, accedirà a la presidència del Consell fins que el pròxim Plenari del Consell elegeixi un nou president.La sortida de Canadell de la presidència del Consell de Cambres es produeix enmig d'una controvèrsia entre les Cambres i entitats empresarials per la tramitació de la llei de Cambres, a la qual han mostrat el seu rebuig Foment del Treball i la Pimec, com també els sindicats CCOO i UGT, que consideren que atorga a les cambres una representativitat que no els pertoca. El debat entorn la llei de Cambres també ha tensat la relació entre la Cambra de Comerç i la Pimec. Canadell es va referir a la Pimec com una entitat on feia 25 anys que no se celebraven eleccions, cosa que va provocar que la petita i mitjana empresa presentés una querella criminal contra Canadell. Recentment, el president de la Pimec, Josep González, va criticar la voluntat de Canadell de romandre al capdavant de la Cambra tot i concórrer a les eleccions, tot acusant-lo d'"atacs i mentides".

