Espanya començarà a vacunar contra la Covid-19 el 27 de desembre

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que les primeres dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus arribaran a Espanya el dissabte 26 de desembre i que la vacunació començarà diumenge 27. Dilluns vinent està prevista l'autorització del fàrmac per part de l'Agència Europea del Medicament.Els primers a poder rebre el medicament seran les persones que viuen en residències d'ancians i el personal sanitari de primera línia, considerats la població amb més risc de contagi. Una de les incògnites és el nombre de dosis que arribaran a l'Estat. "Sabem que ens en correspon un nombre significatiu, però no sabem encara quantes", ha apuntat el titular de Sanitat.Illa ha explicat que l'Estat rebrà més dosis cada setmana i les distribuirà "de forma equitativa a les comunitats", ha explicat Illa, que ha recordat que existiran 13.000 punts de vacunació en la xarxa sanitària habitual. Segons el ministre, el govern espanyol ha donat "tota la informació de la qual disposa" sobre el subministrament de la vacuna a la població.La de Pfizer i BioNTech no serà l'única vacuna que arribarà a Espanya en les setmanes vinents. També està previst que arribi la de Moderna, quan previsiblement n'autoritzi la distribució la Comissió Europea el 8 de gener, prèvia autorització de l'Agència Europea del Medicament."No és la fi, però és el principi de la fi i volem que comenci com més aviat millor", ha asseverat el ministre, que ha cridat a mantenir les mesures de prevenció perquè la immunitat de la població tardarà encara alguns mesos a completar-se. En aquest sentit, ha felicitat les comunitats que han anunciat noves mesures per a Nadal, com ara Catalunya, que ha restringit l'activitat de la restauració. El ministre s'ha mostrat "preocupat" pel canvi de tendència de l'epidèmia i ha emfatitzat que cal "prudència màxima" durant les celebracions de Nadal. "No sigui que celebrant Nadal plorem per Reis", ha afirmat.Illa ha argumentat les diferències entre comunitats pel que fa a les restriccions perquè "la situació de la pandèmia no és la mateixa a València o a Canàries". En aquest sentit, la primera autonomia prohibeix l'entrada als ciutadans d'altres territoris, mentre que la segona permet les arribades amb una PCR prèvia.

