Mas defensa que entre Junts i ERC cal el PDECat com a «factor d'equilibri»

Artur Mas va intentar fins al darrer moment fer de mitjancer per evitar la trencadissa entre Junts i el PDECat. No se'n va sortir i els demòcrates concorren a les eleccions del 14-F amb Àngels Chacón com a candidata. Ara l'expresident de la Generalitat, que manté la militància demòcrata i fa campanya pel partit , defensa que entre Junts i ERC cal "un favor d'equilibri, que pot ser el PDECat".La formació de David Bonvehí "pot complir una funció de frontissa i de balança" entre els dos partits de la coalició de govern, segons assegura en una entrevista al setmanari El Quinze de Públic . A parer seu, "el procés sobiranista no té cap possibilitat d'èxit si el món de JxCat i el d'ERC no s'entenen".Mas assegura que no llança la tovallola per aconseguir una reunificació de Junts i el PDECat. "Penso que en algun moment s'ha de recompondre, perquè l'actual disgregació no té cap sentit", argumenta.Segons l'expresident, la divisió en dues formacions polítiques diferenciades tindria sentit "si hi hagués una diferència en el plantejament nacional català d'una enorme profunditat", com a parer seu va passar entre CDC i Unió. "Però sobre la voluntat d'una Catalunya independent, quina diferència hi ha entre JxCat i el PDECat?", pregunta.Qui va triar Carles Puigdemont com a successor assegura que el líder de Junts "no pot estar-hi en contra" perquè creu que "li dol el que ha passat" entre JxCat i el PDECat. Mas creu que l'altre expresident hauria d'haver liderat el Partit Demòcrata, tal com abans Jordi Pujol i ell mateix van liderar el projecte polític de Convergència.

