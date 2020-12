El «no» a la independència s'enfila a un 49,9% de suport i s'imposa al «sí», amb un 45,1%

Els "no" a la independència segueix imposant-se a Catalunya, com en quasi totes les enquestes dels darrers mesos. Així ho assenyala l' Enquesta sobre context polític a Catalunya 2020 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), feta pública aquest divendres, segons la qual els partidaris de l'estat independent suposen el 45,1% dels catalans i els que no la volen, el 49,9%, mentre que la resta no ho sap o no contesta.Pel que fa als electorats, quasi la totalitat dels votants de Junts i la CUP, la defensen, així com prop del 80% dels d'ERC, mentre que tots els de Cs, el 93,4% dels del PP i vuit de cada deu de PP i Vox la rebutgen -en aquests dos darrers casos, però, la mostra és molt petita-. En el cas dels comuns, un 23,7% diu "sí" a la independència i el 68,4%, que no. Malgrat tot, les forces independentistes sumarien més de la meitat dels vots en unes eleccions En el tercer baròmetre anual del CEO, fet públic fa un mes, el "no" a la independència s'imposava al "sí", amb un 49% i un 43,6% de suports , respectivament. En canvi, una enquesta sociopolítica del CEO publicada a l'octubre apuntava a un empat tècnic entre les dues opcions , per bé que el treball de camp d'aquella va ser telefònic i aquest fet pot generar un biaix amb la mostra i distorsions en la sèrie històrica.Aquesta enquesta sobre context polític es va fer també de forma telefònica, entre el 25 de novembre i el 7 de desembre, i pel que fa a la resposta múltiple sobre relacions amb l'Estat, la preferència per l'estat independent es manté en primer lloc, amb un 35,1% d'adhesions -uns nivells similar a anteriors sondejos-. En canvi, el model federal creix força i assoleix el segon lloc, amb un 27,8% de suport, en empat tècnic amb l'autonomisme (27,4%) i molt per davant de la regió d'Espanya (5,5%).Per electorats, el model autonòmic és el preferit pels votants de Cs, mentre que els del PSC estan dividits entre aquest (48,5%) i el federalisme (39,7%). Els comuns són els únics que aposten clarament per l'estat federal (73,7%) i, malgrat que els votants de Junts, ERC i CUP tenen la independència com a primera opció, el 29,8% dels votants republicans prioritza l'estat federal. No hi ha una mostra prou gran d'enquestats que apostin per PP, Vox i PDECat per treure conclusions fiables de les seves preferències.

