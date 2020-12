Aquestes són les restriccions a Catalunya per Nadal

Altres notícies que et poden interessar

Bars, restaurants i gimnasos es veuran afectats per les noves mesures contra el coronavirus decretades per la Generalitat de Catalunya en un moment en què la velocitat de contagi continua pujant La restauració retallarà el seu horari de servei en taula, mentre que als centres esportius no totes les activitats físiques es podran realitzar a l'interior. Aquestes són les principals restriccions que entren en vigor dilluns vinent, 21 de desembre, i que estaran en vigor almenys fins a l'11 de gener.Els bars i restaurants no hauran de tancar però veuen reduït el seu horari d'obertura. Podran obrir per servir esmorzars de dos quarts de vuit del matí a dos quarts de deu i per servir dinars des de la una a dos quarts de quatre. Com a màxim en cada taula podran seure quatre persones, sis si viuen juntes, i l'ús de la mascareta és obligatori quan no s'estigui menjant o bevent. Es podran servir sopars per emportar de set a deu de la nit si el client el va a buscar i fins a les onze si es porta a casa.Els centres esportius mantindran les limitacions d'aforament actuals, del 30% en interiors i del 50% a l'aire lliure. La novetat és que als espais interiors, com ara als gimnasos, no es podrà fer activitat física intensa sense mascareta. Sí que se'n podrà fer als espais exteriors.Fer les compres nadalenques en una gran superfície serà possible, amb l'aforament del 30% , tal com està permès des de dilluns. La novetat és que ja no es podrà aprofitar l'estada per anar a un local de restauració. Hauran de tancar, igual que els gimnasos que estiguin a dins d'una gran superfície.Els cinemes i els teatres continuaran amb l'actual limitació de l'aforament al 50%. També es manté el màxim de 1.000 butaques ocupades, un límit que inicialment era de 500 persones però que es va ampliar després de la petició del Liceu. Està prohibit consumir begudes o aliments durant les funcions i projeccions.Les cerimònies religioses o civils mantindran l'aforament màxim del 30% i els parcs continuaran tancant a les vuit de la tarda. Tampoc hi ha canvis pel que fa al tancament de bingos, casinos i sales de joc.Pel que fa al confinament comarcal, no s'aplicarà de divendres a dilluns com fins ara sinó cada dia. L'excepció serà la possibilitat que les bombolles de convivència vagin a la segona residència o a un hotel, en aquest cas amb reserva prèvia.Es manté la prohibició de sortir de Catalunya i només es podrà traspassar el perímetre del país per visitar familiars o "persones properes" en altres autonomies. La mesura planteja com a excepció que sí que puguin anar a Andorra els habitants de l'Alt Urgell, que a efectes de mobilitat integra el país veí dins de la comarca.El toc de queda també es manté fins a les deu de la nit, a excepció dels dies 24 i 31 de desembre, quan s'ampliarà fins a la una de la matinada i de la Nit de Reis, quan s'ampliarà fins a les onze de la nit. Les trobades i reunions des del 21 de desembre a l'11 de gener haurà de ser de màxim sis persones, excepte el 24 a la nit, Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, Any Nou i Reis, quan s'ampliarà a deu persones. Això sí, amb la limitació d'ajuntar un màxim de dues bombolles de convivència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor