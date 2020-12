El País Valencià endureix les restriccions fins després de Nadal

Altres notícies que et poden interessar

El País Valencià ha acordat limitar les reunions a sis persones -de dos nuclis de convivència- també en els dies assenyalats de les festes nadalenques, "sense excepcions", i ha avançat la restricció de mobilitat nocturna a les 23 hores, excepte els dies 24 i 31 de desembre que serà a les 0.00 hores.El president de la Generalitat, Ximo Puig, assenyala també que es "reforça" el confinament perimetral del País Valencià i no es podrà sortir ni entrar del seu territori fins al 15 de gener, excepte persones que tornin a la seva residència habitual. Puig recalca que no es podrà accedir ni sortir per anar a residències "de familiars ni persones pròximes".Puig demana "disculpes" a la ciutadania per les noves restriccions i per canviar les mesures tot just 12 dies després d'anunciar-ne d'altres, però indica que, "com tothom pot entendre, si la situació epidemiològica i d'incidència del coronavirus està canviant, cal adaptar-se" a la nova realitat per combatre millor les pandèmia perquè "pitjor serien les conseqüències de no fer-ho".El president justifica aquestes noves limitacions en què la incidència de la Covid ha crescut un 27% en l'última setmana i que s'acumulen quatre dies consecutius amb més de 2.000 casos. Això, segons ha dit, "ens obliga a reaccionar" perquè "estem jugant-nos la salut, el treball i el futur dels valencians, i no el com celebrar el Nadal".

