Illa avisa sobre la tercera onada: «Cal reaccionar»

🔴 @salvadorilla, ministre de Sanitat: "Ara no es donen les circumstàncies per un confinament total. Ni ara ni en un futur pròxim. En cap cas" https://t.co/Q1upVvxgQR pic.twitter.com/p3ZeEUO6b3 — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) December 18, 2020

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que l'Estat espanyol pot "estar a l'inici de la tercera onada si no es prenen les mesures adequades". En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres al matí, Illa ha remarcat que "la situació no està anant bé" amb "un canvi de tendència clar a tot Espanya".Per això, "cal reaccionar" amb les "mesures adequades" i ha mostrat "plena confiança i suport" a les restriccions que apliqui la Generalitat. El ministre de Sanitat ha descartat un confinament total en un futur pròxim. "En cap cas", ha dit, i ha subratllat que "s'ha de buscar el punt d'equilibri just" i aplicar restriccions conforme l'estratègia actual.Les declaracions del ministre de Sanitat han estat seguides de la compareixença del Govern, que ha anunciat les noves mesures davant l'empitjorament de les dades epidemiològiques a Catalunya.

