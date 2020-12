Tancament comarcal i bars tancats després de dinar: les noves restriccions per Nadal

Altres notícies que et poden interessar

Del 21 de desembre fins a l'11 de gener Catalunya aplicarà un tancament comarcal i reduirà l'horari d'atenció al públic de bars i restaurants, que hauran de tancar després de dinar. Són les dues principals mesures anunciades aquest divendres pel vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i la portaveu, Meritxell Budó. Abans de finals d'any el Govern preveu avaluar l'impacte de les noves restriccions per decidir si es mantenen o s'endureixen, en un moment en què la velocitat de contagi continua pujant . "Hem de fer un pas enrere", ha defensat Aragonès.Pel que fa al tancament comarcal, no s'aplicarà de divendres a dilluns com fins ara sinó cada dia. L'excepció serà la possibilitat que les bombolles de convivència vagin a la segona residència, a un hotel o al domicili d'un familiar en una altra comarca, també a Andorra. El tancament de Catalunya es permeabilitza per deixar sortir del país els ciutadans que vulguin visitar familiars o "persones properes".El toc de queda també es manté fins a les deu de la nit, a excepció dels dies 24 i 31 de desembre, quan s'ampliarà fins a la una de la matinada i de la Nit de Reis, quan s'ampliarà fins a les onze de la nit. Les trobades i reunions des del 21 de desembre a l'11 de gener haurà de ser de màxim sis persones, excepte el 24 a la nit, Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, Any Nou i Reis, quan s'ampliarà a deu persones. Això sí, amb la limitació d'ajuntar un màxim de dues bombolles de convivència.Els bars i restaurants no hauran de tancar, però veuen reduït el seu horari d'obertura. Podran obrir per servir esmorzars de dos quarts de vuit del matí a dos quarts de deu i per servir dinars des de la una a dos quarts de quatre. Es podran servir sopars per emportar de set a deu de la nit si el client el va a buscar i fins a les onze si es porta a casa.La Generalitat manté els aforaments actuals dels recintes esportius, del 30% en interiors i el 50% en exteriors, amb la novetat que la mascareta serà obligatòria sempre als gimnasos, sigui quina sigui la intensitat de l'activitat física.Pel que fa als centres comercials, mantenen l'aforament del 30% i es decreta el tancament dels bars, restaurant i gimnasos que es trobin dins del seu recinte. El Govern també manté la recomanació perquè les empreses "facilitin" el teletreball, ja que Catalunya no té competències per fer-lo obligatori.Sobre el control que el Govern farà de les mesures, en bona part es continuarà igual que fins ara i per justificar trajectes que no respectin els anomenats tancaments perimetrals s'haurà d'omplir el certificat d'autoresponsabilitat. El Departament d'Interior té l'encàrrec de fer un pla d'inspeccions per garantir el compliment de les restriccions a bars i restaurants. Aquest divendres es farà una reunió entre els cossos de seguretat per definir-la."Hem de gestionar el binomi salut i economia, no podem destriar", ha justificat Budó. El Govern ja avisava de la necessitat de prendre només mesures dilluns i finalment aplicarà les noves restriccions una setmana després. "És el temps necessari per organitzar la vida social i econòmica afectada", ha defensat Aragonès.

