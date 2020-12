El BOE publica l’ordre que deixa sense efecte el control del govern espanyol sobre les finances de la Generalitat

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica aquest divendres l’ordre que deixa sense efecte el control del Ministeri d’Hisenda sobre les finances de la Generalitat, que portava efectuant des del novembre del 2015. Hisenda ja va comunicar formalment al Govern fa una setmana que retirava la supervisió econòmica i financera , després de la reunió de la Comissió Delegada del Govern per als Assumptes Econòmics.Per tant, la Generalitat ja no haurà de fer certificats de despesa ni oferir informació addicional sobre la seva comptabilitat i el sector públic. L’entrada en vigor de la suspensió, que forma part de l’acord d’ERC amb el govern espanyol per aprovar els pressupostos, ha entrat en vigor una setmana després un cop publicada l’ordre al BOE.

