El País Valencià prohibeix entrades i sortides fins al 15 de gener

"Cap reunió social o familiar podrà superar les sis persones en espais públics ni privats sense excepció per Nadal ni per cap altre motiu. Els dies de Nadal amb la condició afegida que no se superin els dos grups de convivència", ha explicat Puig en compareixença pública.A banda, el toc de queda nocturn s'ha fixat a les 11 de la nit fins al 15 de gener amb les excepcions del 24 i el 31 de desembre, que s'amplia fins a les 12. Les mesures entren en vigor dilluns vinent."És dolorós haver de restringir, més encara, el Nadal. Però és el que toca; és el que hem de fer. Per prudència. Per seguretat. Per responsabilitat. Gràcies a la ciutadania valenciana. I disculpes pels encontres familiars frustrats. Cuidem-nos molt", ha escrit Puig al seu compte de Twitter.