«La Marató» que interpel·la tothom: front solidari contra el coronavirus

La valentia dels testimonis

La Núria és una noia de Barcelona que cada any participa en una de les nombroses activitats populars -més de 1.500 aquest any- que es produeixen entorn La Marató de TV3. Cada any es trobava amb un jove del seu barri a qui només veia amb motiu del programa. Aquest cop, però, no hi serà. El noi ha mort de Covid i la Núria vol col·laborar amb més compromís que mai. Aquesta és una de les moltíssimes històries que es generen a l'escalf d'una Marató que serà excepcional. Les explica una de les persones que viu amb més intensitat aquest projecte, Lluís Bernabé, director de la Fundació La Marató.Peça clau de tota l'estructura del projecte, Bernabé exposa a l'excepcionalitat d'aquesta edició, dedicada a la investigació de la Covid-19 . Els fons que s'obtinguin gràcies als donatius serviran per avançar en la recerca: "Ha estat la Marató més llarga. Normalment, comencem la campanya de divulgació i sensibilització el setembre. Aquest any ha estat el maig. Vam decidir a l'abril de posar la Covid com a gran objectiu i passar al 2021 la salut mental. També s'ha de destacar la urgència amb què hem treballat: aquest cop la convocatòria dels projectes de recerca es farà l'endemà".Bernabé detalla tots els canvis que fan de l'edició d'aquest 2020 una cita extraordinària: "Hem suprimit, per seguretat, les quatre seus telefòniques habituals i serà internet, i no el telèfon, el principal canal per a les donacions . No hem pogut fer les sessions divulgatives presencials, però tot i així n'hem fet de no presencials, fins a 8.000, superant les 5.700 de l'any passat".Bernabé transmet amb autenticitat el que vol ser La Marató: "La Covid ens ha posat davant del mirall i ens ha dit dues coses: que som vulnerables, però també que junts podem superar aquesta vulnerabilitat i ser més forts". Per ell, "la Marató aplega solidaritat i recerca i ajuda a conscienciar sobre la importància de la investigació per superar embats com aquest".El director de la fundació subratlla el component d'homenatge que té l'edició d'aquest any, potser com mai: "Vol ser un reconeixement a tot el personal sanitari i de serveis socials que s'han deixat la pell combatent la pandèmia. Però també a totes les persones que no han pogut fer teletreball, als treballadors com les caixeres dels supermercats, que van haver d'estar hores al peu del canó corrent més risc que la resta".El sentiment que traspua Bernabé és d'"agraïment" a totes les milers i milers de persones que s'han implicat en aquesta cita, que "ha passat a ser de tots els ciutadans". "El marcador és fonamental -explica- però el granet de sorra que aporta tothom encara ho és més".Bernabé no es cansa de dir gràcies i destaca, de tots els qui participen en el programa, el valor dels testimonis, que seran clau en aquesta edició: "És el que més ens ha emocionat. Veure com moltes persones que han patit la Covid i han contret alguna malaltia crònica han tingut la valentia de parlar per televisió, sense saber encara com evolucionarà la seva malaltia".La Marató 2020 serà més coral i descentralitzada que mai. Pel matí, quatre dels conductors del programa d'aquest any, Laura Rosel, Raquel Sans, Mònica Terribas i Jordi Basté es desplaçaran fins als hospitals Clínic, Sant Pau, Vall d'Hebron i Igualada per conèixer de primera mà els professionals que lluiten contra la malaltia. A la tarda es traslladaran fins al plató de TV3, on es donarà veu als testimonis. Serà Roger Escapa, a les 8 del matí, qui hi doni el tret de sortida des de Catalunya Ràdio.Ho farà des del programa El Suplement, amb un reportatge que tindrà com a protagonistes els treballadors de l'Hospital d'Igualada. Just després, el programa radiofònic es traslladarà a la Casa dels Canonges, on es va confinar el president inhabilitat, Quim Torra, que explicarà la seva vivència d'aquells dies.El lema d'aquest any és "Aquesta Marató toca a tothom". Bernabé diu que "és una obvietat, però ho havíem de dir". L'himne d'aquest any, "Serem més forts", entronca de ple amb el que el director de la Fundació La Marató explicava quan deia que la Covid ens havia posat davant el mirall. La solidaritat i el treball plegats és el millor salconduit cap a l'esperança.

