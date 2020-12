La distribució de la vacuna a l'Estat serà secreta i s'administrarà a partir del 27 de desembre

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol manté en secret absolut el circuit pel qual arribarà i es distribuirà la vacuna de Pfizer a partir del dia 21 de desembre, dia en què previsiblement rebrà l'autorització de l'Agència Europea del Medicament. Amb tot, creu que les comunitats autònomes disposaran ja de prou dosis per iniciar la campanya de vacunació el dia 27 de desembre.Segons fonts del ministeri, les comunitats tenen marge per decidir el dia en què activen el procés, que començarà pels treballadors i els avis de les residències, prioritaris al grup 1. Les vacunes aniran arribant de forma seqüencial i el govern espanyol les distribuirà entre els territoris tenint en compte aquesta població prioritària, i no el còmput total de ciutadans. Segons aquestes fonts, Pfizer es fa càrrec de fer arribar les dois als punts designats a cada país. El govern espanyol es nega a identificar aquests punts per seguretat i davant la complexitat del procés.Sanitat espera que un 60% dels ciutadans estiguin vacunats a l'agost, tot i que apunta que aquest percentatge variarà depenent de la capacitat d'aplicar la vacuna. La vacuna de Pfizer necessita una temperatura de -80º per conservar-se i arribarà en caixes de 1.000 vials cadascuna. Un cop arriba al lloc final de destinació, la vacuna s'ha de descongelar i aguanta a la nevera fins a cinc dies.El Ministeri de Sanitari farà la distribució segons el nombre de persones de cada autonomia que consten als dos grups prioritaris. No per població total, malgrat que al llarg de la resta del procés s'acabarà aplicant aquest criteri. La vacuna s'ha de transportar per agents autoritzats. El Ministeri de l'Interior ha redactat un pla de seguretat i Sanitat assegura que l'arribada està assegurada. El repartiment a les autonomies serà seqüencial, de manera que aniran arribant remeses.Un cop els territoris disposin de les vacunes, hi haurà diverses casuístiques per aplicar-les. Hi haurà residents que aniran al centre de salut, i altres que les rebran a la seva pròpia residència, a on es desplaçaran equips de vacunació. De fet, les comunitats autònomes ja estan treballant amb les farmacèutiques per evitar errors en la manipulació de la vacuna en cadascuna de les etapes. Segons el ministeri, ja hi ha persones que s'estan formant en aquest procés per a la vacuna de Pfizer.Sanitat admet que la vacuna tindrà reaccions adverses en algunes persones, com totes les vacunes i medicaments, però creu que són assumibles tenint en compte els beneficis que genera. Per això reforçarà els sistemes de vigilància dels efectes de la vacuna després d'administrar-la i comunicarà a les autonomies com s'han de notificar aquestes reaccions per poder-les incloure en un informe que s'elaborarà cada 15 dies.Segons el ministeri, en la mesura que la vacuna s'utilitzarà de forma massiva després de la seva autorització, la probabilitat que aparegui un efecte al primer any és més ràpida i cal adoptar mesures a continuació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor