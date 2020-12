Desarticulen un grup criminal dedicat al tràfic de drogues que operava des del Vendrell

La policia espanyola ha desarticulat un grup criminal dedicat al tràfic de drogues que tenia el centre neuràlgic d'operacions al Vendrell. La investigació, iniciada al febrer, s'ha tancat amb cinc detinguts, entre els quals hi ha el cap de la trama, que distribuïa la droga a venedors a menor escala a Lleida i Osca.La policia ha fet les últimes setmanes registres a quatre domicilis i dos bars del Vendrell, així com també a un pis de Valls, si bé el gruix de l'operatiu va ser a finals d'octubre. Fruit els escorcolls, els agents van comissar més de 4 quilos de diferents tipus de drogues, entre les quals hi havia cocaïna, heroïna, haixix, cristall i cocaïna rosa. Quatre dels cinc arrestats tenien antecedents i han entrat a presó provisional.