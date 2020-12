Camil Ros i Matías Carnero, reelegits secretari general i president de la UGT de Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

El 16è congrés de la UGT ha aprovat aquest dijous la candidatura continuista que torna a situar a la cúpula del sindicat a Camil Ros com a secretari general i a Matías Carnero com a president. El 77,3% dels delegats que han anat al Palau de Congressos de Barcelona han donat llum verda a un nou mandat de Ros i Carnero que van accedir al càrrec el 2016 en una assemblea a Terrassa.En total, s'han emès 353 vots, dels quals 266 han estat a favor, 78 en blanc i 9 nuls. El congrés s'ha celebrat de manera presencial i amb un format reduït amb 400 delegats i amb poca presència institucional per respectar les mesures de prevenció de la Covid. En l'acte de cloenda està previst que hi participi el vicepresident del Govern en funcions, Pere Aragonès.L'acte de cloenda ha començat amb una intervenció de l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, empresonada pel seu paper durant el referèndum de l'1-O i que va militar al sindicat a les comarques gironines. "M'hauria agradat participar perquè us porto sempre al cor", ha dit Bassa, que va gravar aquest missatge poc abans de tornar a entrar a la presó Puig de les Basses a principis de mes, després que el Tribunal Suprem li revoqués el tercer grau.Precisament, el congrés ha votat per "aclamació" una resolució que demana al govern espanyol que concedeixi l'indult als 9 presos polítics. "Volem la nostra companya lliure i al carrer", ha reclamat l'encarregada de llegir, la portaveu nacional de l'Avalot-Joves de la UGT, Elena Àlvarez, que ha lamentat que "com a organització no hem fet prou per ella".Els delegats han exigit que es deroguin de forma immediata les reformes laborals del PP, que s'apugi el salari mínim fins al 60% del sou mitjà i es redueixi per llei a 32 hores la jornada laboral setmanal. El congrés també ha alertat en una moció de la demagògia feixista i franquista" que ha engegat una "campanya infame" que titlla "d'il·legítim" el "govern democràticament elegit" a l'Estat, que "representa una gran esperança pels treballadors". També s'ha votat un document que reclamava aturar l'extrema dreta durant les properes eleccions al Parlament i un altre contra l'increment del període de cotització de les pensions.Dimecres, Ros va presentar el seu informe reclamant "un nou cicle polític a Catalunya" davant un Govern de la Generalitat "que no respon a les polítiques". Un cicle que va assegurar que a l'Estat ja s'ha obert "amb un govern d'esquerres". A Catalunya s'ha d'obrir també, segons ell, una nova etapa basada en "les polítiques socials, de reactivació econòmica i de diàleg amb l'Estat per trobar una solució política".En l'informe de gestió també va demanar la reducció de la setmana laboral i la pujada del salari mínim interprofessional (SMI). Sobre les propostes de reducció de la setmana laboral, les patronals ja han fet saber la seva oposició rotunda . El dirigent de la UGT va vindicar el paper jugat pel sindicat durant la crisi pandèmica, apostant per "sindicalitzar la digitalització" perquè no sigui una eina per a la precarització laboral i va demanar que allí on es faci el teletreball es faci en condicions dignes i no sigui treball "teleprecari". Ros va exigir que la gent afectada pels ERTO han de cobrar quan toca i els autònoms han de rebre l'ajuda que necessiten.Camil Ros va assegurar que la pandèmia no farà que els treballadors "renunciïn" a les reivindicacions d'acabar amb la reforma laboral i del sistema de pensions del Partit Popular, i ha insistit en la necessitat d'increment de l'SMI com a exemple de "política de reactivació econòmica", ja que "100 euros a les butxaques dels treballadors dinamitzaran l'economia".

