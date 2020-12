Barcelona incrementa les limitacions per obrir nous locals de joc i apostes

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dijous el pla especial urbanístic que limita l’obertura de nous locals de joc i apostes. L'Ajuntament fixa una distància mínima de 800 metres respecte a qualsevol centre educatiu i de 450 metres respecte a d’altres equipaments com biblioteques, centres de serveis socials, centres cívics, casals de joves i de barri, centres del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) o bé centres de salut.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha volgut valorar la mesura acompanyada del ministre de Consum, Alberto Garzón, amb qui s'ha reunit aquest dijous. Segons Colau, a la pràctica el pla "farà que a la pràctica no es pugui obrir" nous locals de joc i apostes a la ciutat.Actualment hi ha a Barcelona 51 establiments d’aquest tipus, 35 salons de joc, 15 bingos i 1 casino i Colau ha valorat que ja és excessiu. Després de recordar que Barcelona no pot regular les apostes en línia però sí usar les competències urbanístiques, l'alcaldessa de Barcelona ha destacat que es tracta de fer una regulació estricta orientada a "protegir la presència d'aquests establiments en equipaments on hi hagi població vulnerable o sensible a aquestes activitats com escoles, instituts, centres cívics, culturals o centre de gent gran".Colau ha deixat clar que no estan en contra del joc com a tal, sinó que se centren en apostes amb diners i d'un tipus d'activitat amb "una publicitat molt ofensiva i que al llarg dels anys s'ha vist que produïa un risc d'addiccions molt greu en la població més vulnerable, amb un creixement de milers de joves afectats per aquestes addiccions i amb una greu problemàtica de salut". Ha insistit que no està prohibida l'activitat en general però aquesta queda "molt limitada" per assegurar que no es fa a prop d'un equipament on hi hagi un col·lectiu vulnerable.Garzón ha manifestat que el pla d'usos és "un missatge molt poderós, potent i necessari" perquè els trastorns que es poden generar a causa de les apostes i aquest tipus de joc "són psicològics, econòmics, socials i afecten sobretot les famílies més necessitades".

