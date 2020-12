Cinc comandaments i dos agents de Mossos, investigats per «indicis de desobediència greu» durant l'1-O

El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell veu "indicis de desobediència greu" a l'autoritat judicial en cinc caps de Mossos d'Esquadra i dos agents per l'1-O. Els fets se centren en els dies previs, entre el 26 i 30 de setembre, quan en diversos centres educatius i socials de la ciutat es van realitzar activitats per "impedir o obstaculitzar el tancament dels mateixos i així poder-los utilitzar" l'1-O. Segons el jutge, els agents s'haurien limitat a l'aixecament d'actes, sense prendre cap mesura efectiva per impedir la utilització d'aquests centres per a la votació.Tot plegat és conseqüència, diu, del propi disseny del pla de la policia catalana, que sosté que volgudament no era idoni per executar les ordres del TSJC. Sí que s'arxiva la investigació d'un jutjat de Cornellà contra la cúpula.Els investigats són la llavors cap, Cristina Manresa , i sotscap de la Sala Regional de la Zona Metropolitana Nord; el cap i sotscap d'aquesta zona i del CECOR regional; el cap de la comissaria de Santa Perpètua de Mogoda, i dos agents destinats a la Sala Regional però que van ser enviats l'1 d'octubre a la comissaria de Santa Perpètua.Segons la resolució, les pautes que el cos hauria dissenyat per al compliment de les ordres judicials "no haurien complert la seva comesa: les instruccions judicials no s'haurien portat a terme ni el dia 1 d'octubre ni els dies previs al mateix". "Existeixen indicis que tal fracàs hauria estat conseqüència del propi disseny i compliment del pla i de l'actitud d'omissió dels diferents membres del cos".El magistrat afegeix que les pautes es van dissenyar "com una simple façana de compliment, però que les mateixes no eren idònies per executar de forma eficaç les instruccions del TSJC". Al seu parer, d'això n'eren conscients "tant els que les haurien dissenyat com els comandaments als quals van ser transmeses, tots ells policies amb diversos anys d'experiència".

