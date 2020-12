Denuncien que les candidatures als Gaudí són «desiguals en gènere i diversitat»

A partir d'una comparativa de les candidatures en el període 2017-2021 Dones Visuals ha detectat que a categories com Millor Direcció el nombre de dones candidates ha passat del 18 al 24%, però ho considera un augment "anecdòtic" davant del prop de 80% de candidatures liderades per homes. En categories com Millor so, Millor muntatge, Millor fotografia o Millors efectes visuals el percentatge és del 27,58%.D'altra banda, i segons els càlculs de l'associació, de les 128 cintes catalanes que opten a algun dels guardons, 85 han estat produïdes per homes i 43 per dones, un 33% del total.Més enllà d'aquesta anàlisi, Dones Visuals lamenta la manca de dades sobre la desigualtat a la indústria que denuncia i alerta que sense aquests paràmetres no es pot saber "fins a on arriba" la problemàtica i quins són els col·lectius més afectats. Es tracta, insisteix, d'una informació "imprescindible" per aplicar "les mesures correctores més adients".D'altra banda, l'entitat alerta de la "persistència de continguts discriminatoris" per a col·lectius com el de les dones o les persones trans. L'entitat recorda la "potència" de l'audiovisual com a generador d'imaginari col·lectiu i la "responsabilitat" de tot el sector, sobretot de les administracions públiques.Per tot plegat, Dones Visuals considera que cal un compromís de tot el sector per aconseguir un imaginari audiovisual "lliure de discriminació i racismes" i enriquit amb narratives, temàtiques i cinematografies "que també necessiten una perspectiva diferent i renovadora dels cànons patriarcals".