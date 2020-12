Quina és la diferència real de mortalitat entre la Covid-19 i la grip?

Altres notícies que et poden interessar

Investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington han conclòs que la Covid-19 està associada a una major necessitat de ventiladors mecànics, més ingressos a les UCI, estades hospitalàries més llargues i gairebé cinc vegades més de risc de mort que la grip.Des del principi, la majoria dels científics han dit que la Covid-19 és més mortal que la grip estacional, i s'han anat acumulant proves que ho certifiquen. Així, encara que les dues malalties ataquen els pulmons, un nou estudi publicat a la revista The British Medical Journal ha mostrat que la Covid-19 també pot afectar altres òrgans. La malaltia del coronavirus s'associa a un major risc de complicacions com danys aguts al ronyó i el fetge, així com trastorns cardíacs, accidents cerebrovasculars, xocs sèptics greus, baixa pressió sanguínia, coagulació excessiva de la sang i diabetis."S'han fet moltes comparacions entre la Covid-19 i la grip, però es van fer principalment amb dades i mètodes estadístics diversos que han provocat moltes conjectures. La nostra recerca representa una comparació de pomes amb pomes, entre les dues malalties", explica l'autor principal de la investigació, Ziyad Al-Aly, professor assistent de medicina de la Universitat de Washington a San Luis.Els investigadors van examinar la informació de 3.641 pacients hospitalitzats als Estats Units amb Covid-19 entre l'1 de febrer i el 17 de juny, així com la de 12.676 pacients hospitalitzats amb grip en algun moment entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019. L'edat mitjana dels pacients va ser de 69 anys.Entre els pacients hospitalitzats, els infectats amb el coronavirus tenien gairebé cinc vegades més probabilitats de morir que els que tenien la grip. Dels 12.676 pacients amb grip, 674 (5,3%) van morir, mentre de 3.641 pacients amb Covid-19, 676 (18,5%) van perdre la vida. A més, els pacients amb Covid-19 tenien quatre vegades més probabilitats de requerir màquines de respiració i gairebé 2,5 vegades més probabilitats de ser tractats a l'UCI, a part d'acumular unes estades als hospitals de tres dies més, de mitjana.

