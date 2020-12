ERC es despenja del Consell per la República i no serà a l'Assemblea de Representants

ERC es despenja. Si més no aquest dissabte. Els republicans no seran a l'acte fundacional al Palau de la Generalitat de l'Assemblea de Representants del Consell per la República, l'òrgan polític a l'exili que dirigeix Carles Puigdemont i que té com a objectiu internacionalitzar el procés. Així ho han explicat afonts de l'entitat i confirmat des de la direcció del partit que lideren Oriol Junqueras i Marta Rovira, que argumentarà la seva negativa a través d'una missiva a Waterloo.El Consell i la seva Assemblea de Representants, concebuda com un òrgan de govern on hi ha d'haver les forces polítiques i una representació de la societat civil, eren un dels acords del pacte d'investidura entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. N'haurien de formar part 121 persones, 40 representants elegits i 81 representants a partir de la lliure concurrència. Dissabte, els diputats de la majoria governamental haurien de constituir-la, elegir la mesa, ratificar Puigdemont com a president del Consell i debatre'n l'acció política i el seu pla d'acció, d'acord amb una proposta de l'òrgan de govern, on hi ha les forces impulsores. Els republicans no hi seran en considerar-ho un acte electoralista de Junts, però per ara seguiran presents al Consell.L'acte s'havia de celebrar a Argelers, a la Catalunya del Nord, però les restriccions de la Covid han aconsellat evitar els desplaçaments. Així, s'ha optat per fer-ho a la Sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat, una de les més solemnes, en connexió amb Brussel·les, a tocar de Waterloo, on hi ha la Casa de la República, residència de Puigdemont i seu física de l'entitat. Un dels primers actes del Consell ja es va celebrar a la seu de la presidència de la Generalitat, aleshores amb Quim Torra, per visibilitzar el compromís del Govern amb l'entitat i la missió que tenia encarregada.El representant d'ERC al Consell de Govern és el seu secretari d'organització, Isaac Peraire. Aquest ja va publicar el setembre passat un article a El Punt Avui reclamant "preservar" el Consell de la pugna electoral entre les forces independentistes i aconsellava aturar-ne l'activitat fins passades les eleccions per garantir-ne la transversalitat. "El Consell no funcionarà si és utilitzat com a artefacte electoral i partidista", avisava. De fet, dissabte es preveu presentar un full de ruta que, segons algunes fonts, acabarà assumint com a propi per Junts, que fins ara no n'ha presentat cap i que serà qui tindrà més visibilitat a l'acte. Està previst que la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, doni la benvinguda després de la foto de família, i Puigdemont, que encara no ha resolt el dubte de si encapçalarà la llista de Junts el 14-F, faci la intervenció principal.ERC no hi serà, però sí la trentena de diputats de Junts, els cinc del PDECat -integrats al grup de JxCat- i els tres de Demòcrates, ara formalment separats d'Esquerra i que cada cop estan més propers al partit de Puigdemont. Uns i altres formen, des del primer moment, part dels òrgans de l'entitat. Qui no s'hi ha integrat mai és la CUP. Ho ha fet de forma molt activa Poble Lliure, un dels partits que en forma part, però no la CUP com a tal. Dissabte el seu portaveu a la cambra catalana, Carles Riera, hi serà com a "observador com si anés a un acte de qualsevol altra entitat", segons fonts de la formació anticapitalista.El desmarcatge d'ERC enrarirà encara més l'ambient entre les dues formacions independentistes a les portes de les eleccions al Parlament. El president del Consell, Carles Puigdemont, va advertir els seus antics companys que l'acord d'investidura els vincula a l'entitat que comanda i que no ser-hi dissabte seria "un incompliment". La setmana passada, la seva companya, l'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, que també forma part del consell de govern, admetia en una entrevista a NacióDigital que el Consell, que té 90.000 persones inscrites, no havia agafat prou volada i ho atribuïa a una actitud poc compromesa d'ERC. L'exconseller i exdiputat d'ERC Toni Comín, ara a Junts, és el director de l'entitat.El Consell ha remodelat aquesta setmana el seu òrgan directiu per reduir el pes de Junts, segons que van explicar fonts de l'espai. Van cessar Toni Morral, secretari general de la Crida, ara dissolta a Junts, Lluís Guinó, que hi representava el PDECat i JxCat, i Marta Sibina, de Som Alternativa i que no assistia a les trobades. A l'espera que el PDECat nomeni representats, s'hi va integrar Enric Folch, de Solidaritat per la Independència, Josep Serra, de MES, i Jordi Pesarrodona, d'Independentistes d'Esquerres i candidat a les primàries de Junts. Cap d'aquestes formacions té representació parlamentària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor