Dubtes en la vacuna russa: per què Putin no se l'ha administrat?

Segons la descripció del producte , "la vacuna es recomana a persones d'entre 18 i 60 anys i no s'aconsella el seu ús a persones amb una sèrie de malalties cròniques i afeccions".



" Crec que és necessària -afirma Putin sobre la vacuna massiva- ; els especialistes de tot el món diuen que la vacunació massiva és una de les poques formes de superar aquesta pandèmia, hauria de crear immunitat en la població ", ha sentenciat.

El president de Rússia, Vladimir Putin, ha explicat aquest dijous que encara no s'ha administrat la vacuna contra el coronavirus creada al seu país per la seva edat. En roda de premsa, Putin ha assenyalat que el vaccí rus, anomenat Sputnik-V, "encara no està recomanat per a persones per sobre dels 60 anys" i ell, que en té 68, no se la pot aplicar a si mateix. En la seva conferència de premsa anual ha reivindicat el seu compromís amb "la vacunació massiva" i en assegurar a tothom que "la vacuna russa és completament segura".Rússia va ser el primer país a registrar un vaccí contra el coronavirus durant l'agost, quan l'Sputnik-V encara es trobava en fase 3. Aquest fet va aixecar els recels de la comunitat internacional i de les autoritats sanitàries de tot el planeta, que van determinar que no estava encara preparada per aplicar-se en humans amb totes les mesures de seguretat.Segons els desenvolupadors, la vacuna russa ha demostrat una immunogenicitat estable i protegirà contra el nou coronavirus per un termini de fins a dos anys. A principis de setembre van començar els assajos posteriors al registre de la vacuna, en els quals participaran uns 40.000 voluntaris, segons informa l'agència de notícies russa Sputnik.

