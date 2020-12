Els estats europeus apliquen mesures diferents per superar el Nadal de pandèmia

Els països europeus prenen mesures per afrontar les vacances de Nadal amb la vista posada en la vacuna, que cada dia és més a prop. Abans, però, cal passar les festes amb el risc evident d'un rebrot que faci esclatar definitivament la tercera onada. Les receptes adoptades són diverses: alguns països, com Alemanya, en el moment més crític de la pandèmia, han optat per un confinament total fins al gener acompanyat de fortes mesures econòmiques per ajudar la població. Altres països, com el Regne Unit, opten per la via contrària, i han permès flexibilitzar les mesures durant les festes malgrat l'oposició dels experts. A Catalunya les dades no són bones , però el Govern ha optat per una fórmula mixta que limita lleugerament la mobilitat i sí que incrementa la pressió sobre la restauració. La vacuna permet veure la llum al final del túnel, però encara no ha arribat. Europa preveu que els estats membres comencin a vacunar el 27 als col·lectius més vulnerables i exposats al virus. Hauran de passar uns mesos fins que se'n vegi l'efecte, i les veus més optimistes apunten que no serà fins després de l'estiu que es podrà recuperar una certa normalitat. En el mapa que teniu a la part superior de l'article, fem un resum de les restriccions adoptades pels principals estats d'Europa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor