Prohibeixen incinerar el cos de Maradona per l'acumulació de demandes de paternitat

Un jutge argentí ha prohibit la incineració del cos de Diego Armando Maradona fins que no es resolguin les demandes de paternitat que encara hi ha pendents sobre l'astre argentí, mort el 25 de novembre per una aturada cardiorespiratòria.El Jutjat Nacional de Primera Instància Civil número 56 sol·licita, doncs, que fins la realització de les proves "el cos sigui conservat, evitant la seva incineració". Aquesta és la sentència en resposta a la demanda de Magalí Alejandra Gil, una noia de 25 anys a la qual la seva mare biològica li va assegurar que el seu pare era Maradona.L'advocat de Maradona, Matías Morla, havia afirmat abans de la mort de l'exfutbolista que ell havia acceptat fer-se les proves necessàries per confirmar si Gil era filla seva o no. Aquesta se sumaria a quatre descendents cubans més que l'advocat també va reconèixer, i una altra denúncia pendent a l'Argentina, el que significa un total de sis possibles fills per a Maradona, que quan va morir en tenia cinc de reconeguts.

