La plaça de l'Ajuntament de València estarà tancada per Cap d'Any

La plaça de l'Ajuntament de València estarà tancada al públic la nit de cap d'any perquè ningú pot accedir-hi per tal de dur a terme algun tipus de celebració amb motiu del Cap d'Any o seguir les 'campanades' des d'aquest enclavament. Així ho ha anunciat aquest dimecres el regidor de Protecció Ciutadana, Aaron Cano, que ha dit que "és important" que la gent conegui aquesta decisió, adoptada dins de les mesures per frenar l'expansió de la Covid-19, per tal d'evitar temptacions d'aquest tipus.En aquest sentit, l'edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha recordat que la celebració del Cap d'Any que en els últims anys organitzava el consistori davant la seva façana principal no tindrà lloc aquest any després d'haver "estat suspesa" per l'actual crisi sanitària. D'aquesta manera, ha insistit a demanar que ningú vagi a la plaça de l'Ajuntament perquè no hi haurà res. Cano i Galiana s'han pronunciat d'aquesta manera després de la reunió de la Junta Local de Seguretat celebrada aquesta jornada amb motiu de les festes nadalenques, una trobada en què ha participat també l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó.El primer edil ha al·ludit després de la junta al repunt de casos de Covid-19 i ha demanat "estar molt atents" i complir les instruccions de les autoritats sanitàries, així com tenir "molta precaució" per evitar que després de Nadal "es dispari" la corba de contagis. Preguntats per si s'han de prendre mesures especials de vigilància en dies com el de Cap d'Any, Carlos Galiana ha subratllat que la celebració de cap d'any "que tradicionalment es feia a la plaça de l'Ajuntament ha estat suspesa". "No hi haurà cap d'any i a més, es recomana a la ciutadania que no vingui perquè no hi haurà absolutament res", ha exposat.