​El TC sentencia que «pertorbar» una missa no és llibertat d'expressió

El Tribunal Constitucional ha sentenciat aquest dijous sense unanimitat que "pertorbar" una cerimònia religiosa no és pot emmarcar dins de la llibertat d'expressió. L'alt tribunal recull la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i del propi TC, i diu que "la celebració d'una missa catòlica és un acte religiós íntimament lligat amb la dimensió externa de la llibertat religiós, els participants de la qual tenen dret a no ser inquietats quan l'exerceixen". Per això, l'Estat ha de vetllar perquè es pugui celebrar de manera "pacífica".El TC ha resolt d'aquesta manera un recurs d'empara d'una persona condemnada per l'Audiència de Girona a sis mesos de presó per "perturbar" una missa a l'església de Sant Pere de Banyoles amb crits d'"avortament lliure i gratuït" i amb l'exhibició d'una pancarta que deia "fora rosaris dels nostres ovaris". La cerimònia va ser interrompuda durant uns minuts. Amb aquesta decisió, que ha comptat amb els vots particulars de Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer, el tribunal conclou que preval la llibertat religiosa.

