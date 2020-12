Absolen la fotoperiodista Mireia Comas

Mireia Comas ha estat absolta. La fotoperiodista terrassenca ha conegut aquest dijous la decisió del jutge, després de declarar el 2 de desembre com a presumpta autora d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Havia estat detinguda el 13 d'octubre quan documentava, degudament identificada, un desnonament al barri de Can Palet, a Terrassa.En declaracions a, després de l'anunci de la seva absolució, Comas ha assegurat sentir-se "molt feliç i il·lusionada", però per altra banda reconeix sentir-se "trista", ja que "no és habitual que la paraula dels cossos de seguretat tingui menys pes que el d'una altra persona".En aquest sentit, explica que el magistrat ha dictaminat la seva versió com a "més creïble" i ha evidenciat "les nombroses contradiccions" entre l'atestat policial i posterior la declaració dels agents de Mossos d'Esquadra. Ara l'acusació pot recórrer la decisió del jutge, però Comas insisteix a aquest mitjà que considera que la sentència "és molt favorable" a la seva posició.

