Els Mossos detenen 13 membres dels Boixos Nois pels aldarulls contra les restriccions de la Covid-19

Els Mossos d'Esquadra han detingut tretze membres dels Boixos Nois implicades en els aldarulls produïts a Barcelona el 30 d'octubre en el marc de les manifestacions contra les restriccions pel coronavirus. Se'ls acusa de manifestació il·lícita, desordres públics, danys, atemptat contra els agents de l’autoritat i pertinença a grup criminal. Tres persones més han quedat investigades per aquests fets i dues més tenen ordres de recerca i detenció.



Aquell dimecres es va produir una concentració a les sis de la tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on hi van participar els implicats. Altres manifestacions es van produir per la ciutat i arreu del país, totes contràries a les mesures aplicades per la Generalitat per fer front a la crisi del coronavirus.

Els desordres públics es van iniciar a la mateixa plaça, i posteriorment, els aldarulls es van traslladar als carrers propers del centre de la ciutat. Els desordres van consistir en llançaments d’objectes contundents i en agressions violentes contra la línia policial, danys al mobiliari urbà, incendis de contenidors, trencaments de les llums de Nadal i pillatge en alguns establiments comercials. Es van detenir fins a 15 persones aquell mateix dia i els Mossos van informar de 19 efectius policials ferits.

Les detencions es van produir a diverses zones de l'Àrea Metropolitana: sis a Barcelona, dos a Sitges, i la resta a Vilanova, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cervelló i Sant Joan Despí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor