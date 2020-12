Driss Oukabir va prendre «mesures de seguretat» amb el seu mòbil abans del 17-A

L'anàlisi del telèfon mòbil que duia a sobre Driss Oukabir en el moment en què va ser detingut revela conductes sospitoses que el podrien vincular a la cèl·lula de Ripoll. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil que el van analitzar han explicat que els van cridar l'atenció les "mesures de seguretat" del dispositiu.S'havien esborrat els contactes i també l'historial de trucades, ja que només hi havia registres de les del 15 d'agost de 2017. Els Mossos també van constatar que el segon principal acusat al judici del 17-A va desinstal·lar tres vegades durant el mes d'agost de 2017 l'aplicació de Whatsapp la qual cosa "comporta la pèrdua parcial o total d'informació" de les converses i trucades, que es van haver de recuperar.Els agents també van trobar historial de cerques de notícies sobre altres atemptats a Europa, maquinària pesant, informació sobre crèdits per obtenir finançament urgent o sobre l'Alcorà, segons han relatat a la sessió d'aquest dijous.Pel que fa a la desinstal·lació de Whatsapp, l'última es fa el mateix 17 d'agost de 2017 a la tarda. El pèrit de la Guàrdia Civil ha afirmat que és una conducta que crida l'atenció i que es va poder recuperar la informació del núvol "perquè probablement no va saber esborrar-ho".També han destacat que el terminal, de la marca Huawei, va estar apagat o en mode avió entre el 4 de juliol i el 7 de juliol del 2017, ja que no es va connectar a cap antena de telefonia. "Com a mesura de seguretat, probablement", creu la policia. Del 23 de juliol al 3 d'agost torna a estar desconnectat. Del 3 al 13 d'agost se l'ubica a Tànger (Marroc). Tanmateix, l'agent de la Guàrdia Civil admet que no han "pogut determinar que estigués a Alcanar" perquè no connecta amb cap repetidor d'allà.Els investigadors creuen que Driss Oukabir tenia un segon dispositiu, de la marca Samsung, des del qual es connecta al seu correu electrònic el 25 de juliol de l'any dels atemptats. Entre el contingut recuperat de Whatsapp conten tres trucades del seu germà, Moussa Oukabir, abatut a Cambrils, converses duplicades amb diferent contingut així com missatges inconnexos, com si hi faltessin respostes.A l'historial de cerques del dispositiu i del correu que hi té associat hi consten cerques de contingut informatiu relacionat amb atemptats a Occident així com cerques d'una notícia que parlava d'un manual de radicalització de terroristes, sobre imams salafistes i, al febrer i març de 2017, cerques de si "l'Alcorà justifica matar cristians" o "què diu l'islam sobre terrorisme".També troben consultes relacionades amb l'obtenció de crèdits, una cerca que també va realitzar el principal acusat, Mohamed Houli, i captures de pantalla dels punts de seguretat de la manifestació de l'Orgull LGTBI a Madrid. Els agents han recordat que a dispositius de l'imam Abdelbaki Es-Satty van trobar visualitzacions de càmeres de seguretat del centre de la capital espanyola.A més, des de Tànger el 9 d'agost cerca informació sobre maquinària pesant i d'obres que els pèrits han apuntat que és un tipus de maquinària que "permet facilitar atemptats", per exemple "traient tanques o pilons". També es van trobar diverses imatges que els Mossos d'Esquadra van considerar d'interès. La primera era de dues persones amb passamuntanyes amb inscripcions en àrab, en una posava 'brigades' i en l'altra 'resistència'. També van trobar àudios, una quarantena, de recitacions de fragments de l'alcorà.El segon principal acusat s'ha queixat durant l'exposició de l'informe que han fet els dos pèrits. Les queixes constants i la gesticulació de Driss Oukabir han fet que el president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, l'hagi fet callar. L'acusat ha protestat: "Està mentint", en referència a un dels pèrits. Guevara ha respost que l'acusat ja podrà parlar quan arribi el torn de les al·legacions finals.Per restar importància a les cerques i arxius localitzats a l'aparell, l'advocat de Driss Oukabir ha preguntat repetidament quants n'hi havia en total, però els agents han explicat que només es detallen els que van considerar que tenien rellevància per la investigació. En aquest context, l'advocat Luis Álvarez Collado ha demanat conèixer detalls sobre les persones amb qui el seu representat tractava a través de pàgines de cites."En podem prendre nota per visitar-les", ha bromejat el jutge Guevara. "No coneix una pàgina de cites?", li ha preguntat el pèrit. "No sé si és un xat o com funciona", ha respost Álvarez. "Doncs s'ho pot imaginar, vostè sap que sí", ha reblat l'agent. "Anem a centrar-nos en l'Alcorà", ha conclòs el jutge per centrar el judici."Doncs no tinc més trucades senyor", ha manifestat l'advocat finalment, en comptes de dir que no tenia més preguntes. "Home, no apagui el telèfon perquè no salti a l'antena següent", ha afegit el jutge, generant somriures a la sala. "Ja que estem gairebé al Nadal, no serà una cita?", ha continuat el jutge. Ho ha fet abans de demanar una pausa al judici.

