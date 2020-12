Torra demana que «des del PP fins a la CUP» pressionin l'Estat per compensar els sectors afectats per la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha demanat a tots els partits catalans que "pressionin" l'estat perquè compensi els sectors afectats, en cas que arribi una tercera onada de Covid-19.Torra ha assenyalat aquest dijous el dèficit fiscal com un dels elements pels quals Catalunya no pot donar les ajudes que necessiten els negocis que tanquen per les restriccions que aplica el Govern. És per això que ha demanat "el compromís de tots els partits, des del PP fins a la CUP", perquè siguin "conscients de la responsabilitat que tenen" i "pressionin l'Estat per exigir els recursos que es necessiten". Amb tot, Torra ha posat l'accent en el PSC i els Comuns ja que són "responsables" del govern de l'estat.Torra ha coincidit en la conferència La pandèmia: què ha passat i què caldrà fer, on també ha participat Josep Maria Argimon. El secretari de Salut Pública s'ha mostrat especialment preocupat per la fatiga dels sanitaris davant de la possible arribada de la tercera onada. Sobre el personal sanitari i tot el servei d'emergències de Catalunya, Torra creu que "ens n'hem de sentir molt orgullosos".L'expresident ha lamentat que "els catalans generem els recursos suficients com per atendre totes les conseqüències d'una tragèdia com aquesta, i la pandèmia ha servit per despullar el nostre sistema d'autogovern". Així, assegura que "si ja no era viable ni sostenible un dèficit fiscal de 16.000 milions d'euros en una situació normal, imagineu-vos ara".Sobre la situació actual del coronavirus a Catalunya, ha demanat "prudència" i "no normalitzar" les xifres de morts que genera cada dia la pandèmia. També ha recordat que el Nadal "no serà com els altres" i demana "prioritzar salvar vides" i posar la salut "per davant de tot". "No vam poder fer Sant Jordi, ni Sant Joan. Hem de pensar que tampoc serà un Nadal corrent", ha conclòs.A la conferència, a banda de Torra i Argimon, hi ha participat el doctor Bonaventura Clotet, que ha reconegut que té "por" d'aquelles persones que puguin utilitzar testos antigènics sense una gran fiabilitat o que, senzillament, no es fan servir de manera correcta. "Em fa por que algú que no sap interpretar i manipular el test acabi traient conclusions errònies", assenyala. Tot i això, el metge aposta pels avantatges que suposa aquest tipus de prova ràpida.Clotet i Argimon han assistit de forma telemàtica a la conferència que s'ha fet a l'Auditori Josep Irla, a la seu de la Generalitat a Girona. De manera presencial també hi han participat -a part de Torra- la presidenta del Col·legi d'Infermeres de Girona, Alícia Rey, i el president del Col·legi de metges de Girona, Josep Vilaplana, que confia que la tercera onada serà "més suau" que les dues anteriors.

