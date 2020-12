Educació recorrerà la resolució sobre el català i defensa que la llei Celaá la deixarà sense efecte

El Departament d'Educació recorrerà al Tribunal Suprem (TS) la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que estableix un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya. En tot cas però, la conselleria ha defensat que un cop entri en vigor la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica d'Educació (LOMLOE) "deixarà sense efecte" la resolució del TSJC. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha dit que la política educativa "no la fan els jutges" i ha lamentat que alguns pretenguin "retornar al passat".Educació ha criticat també que la resolució ha arribat abans als mitjans, ja que segons ha explicat a l'ACN el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, encara no han rebut la notificació.Bargalló ha apuntat que la resolució "no tindrà cap efecte ni cap conseqüència". De la seva banda Martínez ha dit a l'ACN que "no deixa de ser curiós" que la resolució arribi a pocs dies que la nova norma s'aprovi al Senat. La LOMLOE, coneguda com a Llei Celaá, elimina l'obligatorietat de tenir la llengua castellana com a vehicular.Martínez ha criticat també la "ingerència" que suposa que els jutges vulguin decidir sobre política educativa. "De la mateixa manera que no entendríem que un tribunal es posés en la manera d'operar d'un cirurgià, són temes que hauríem de deixar a mans dels professionals d'educació, dels claustres i dels equips directius", ha manifestat.Amb tot, ha augurat que la resolució tindrà "dies de vida" i ha afirmat que el TSJC "es podria haver esperat uns dies", a l'espera de l'aprovació de la LOMLOE. Martínez ha asseverat que aquest nou marc normatiu ha de permetre "protegir" el sistema educatiu i el model lingüístic català.

