L'orgue de la Seu de Manresa viatja cap al taller de Terol per a una restauració de 14 mesos

L'orgue desmuntat a la basílica de la Seu abans de ser carregat al camió. Foto: Pere Fontanals

Tubs de fusta i metàl·lics, caixes i eines, més de 1.500 peces desmuntades, i un camió de mudances de Terol a l'accés lateral de la basílica de la Seu de Manresa. L'ambiciosa restauració de l'orgue del temple ha marcat aquest dijous el punt d'inflexió. Els operaris de l'empresa Carlos M. Álvarez organeros han estat des de dilluns a la tarda i durant tres dies desmuntant curosament l'instrument, deixant només l'estructura externa.El mateix Carlos Manuel Álvarez ha arribat a Manresa per a supervisar l'actuació. L'orgue es va fabricar el 1922 i estava muntat a Montserrat sobre un disseny de Silvio Puccinia, però l'abadia se'n va haver de desprendre per unes obres i la Seu de Manresa el va comprar el 1957. Llavors va adaptar l'instrument sota modificacions aplicades de Gabriel Blancafort i altres que es van fer posteriorment.L'empresa d'organers ja portava quatre anys fent modificacions sobre l'orgue però, finalment, un grup de ciutadans vinculats a la basílica ha engegat una campanya per recaptar els 300.000 euros que es necessiten per restaurar-lo tant per fora com per dins, la part més important.L'empresa, d'acord amb la parròquia i l'organista de la Seu, "ha optat per engrandir l'instrument, fer un instrument acompanyant, un instrument litúrgic, però que al mateix temps en les grans celebracions es faci notar", ha explicat Álvarez. L'orgue augmentarà en més de 400 tubs els que tenia, en set registres, amb una secció de trompeteria prou important, que no tenia, i es farà la divisió dels tres cossos sonors. L'instrument "millorarà exponencialment"."Durant uns mesos, proveïdors especialistes de tota Europa treballaran per a Manresa", ha explicat l'organer. Des de tubs i altres peces que requerirà la restauració i l'ampliació de l'instrument.L'orgue, de nou muntat, no tornarà a Manresa fins a principis de 2022, després de 14 mesos al taller, però un cop arribi caldrà estar dos mesos més "estressant-lo" per acabar de fer els últims ajustaments de so. Abans, al taller de Carlos Manuel Álvarez, haurà tornat a ser muntat i desmuntat per fer una primera prova abans del muntatge definitiu a la basílica de la Seu.A més, el 2022 se celebren tres efemèrides a la ciutat: els 100 anys de l'instrument, 700 anys de la basílica i 500 de l'estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa. Però, per sobre de tot, és l'any en què s'ha convidat el Papa de Roma perquè visiti la capital del Bages.Les aportacions es poden fer en efectiu al punt d'acolliment de la Seu de Manresa o per transferència bancària. La campanya va dirigida "a tothom" i es proposen diverses modalitats d'apadrinament dels tubs de l'orgue, que van des dels 100 als 1.000 euros.La restauració de l'orgue és un pas més en la rehabilitació de la Seu de Manresa, una de les joies més importants del gòtic a Catalunya.

