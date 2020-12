Justícia assegura que «mani qui mani» el monument franquista de Tortosa es retirarà l'estiu

com es procedirà a retirar el monument,

La directora de Memòria democràtica, Gemma Domènech, assegura que "mani qui mani", a partir de les eleccions del 14-F, s'executarà la retirada del monument franquista de Tortosa. Així ho van detallar este dimecres els responsables del Departament de Justícia en una xerrada telemàtica oberta a la ciutadania i mitjans.En la presentació, en què Justícia va explicar, pas a pas,hi van ser presents també la Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre i als agents socials com la plataforma "Vergonya Monumental".Segons la consellera de Justícia, Ester Capella, la retirada del monument "no és un brindis al sol, és la reparació del silenci espès enfront del feixisme que no hauria d'haver existit mai".Tal com va avançar fa unes setmanes des de Tortosa, Capella va assegurar que les obres de desmuntatge del monòlit haurien de començar entre el juny i el juliol vinent, aprofitant que en esta època de l'any el cabal del riu és més baix.Al gener, la Generalitat començarà els tràmits per licitar les obres, que s'adjudicaran el mes de març. Les obres s'han tindran un cost total de 200.000 euros.De moment, Justícia no compta amb el permís d'obres de l'Ajuntament de Tortosa, tot i que l'ens municipal s'ha compromès a tenir-ho enllestit en menys d'un mes. Un cop arribat el permís d'obres, la Generalitat podrà licitar-les al gener i, al febrer, es farà un estudi es durà a terme un estudi per avaluar en quines condicions es pot ubicar la grua -la segona més gran d'Europa- a la llera del riu, enfront de l'església del Roser, al barri de Ferreries.Al mes de maig, seguint les previsions, s'hauria d'adaptar la llera del riu per poder col·locar aquesta grua, que disposa d'un radi de gir de 44 metres i capacitat de transport de peces de fins a sis tones.Al mes de juny, es construirà la bastida que envoltarà el monument i des d'on s'iniciarà el desmantellament.El Departament de Justícia no contempla, en cap cas, museïtzar la zona ni tampoc exposar les escultures. En paraules de la directora de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, "no és un record del qual ens puguem sentir orgullosos, cal fer pedagogia de què hi havia allà i per què ja no hi és, però al franquisme no se l'exposa".El Departament de Justícia buscarà la fórmula per fer pedagogia i deixar constància del monument i de la seva història, una fórmula que podria traduir-se en panells al llarg dels marges del riu amb explicacions."Tots sabem que hi havia allà i el buit, el no-res, parla més que mai. Repara la mort dels soldats i la humiliació amb la qual van erigir l'escultura", afegia Capella, per la seva banda.Davant de les preguntes sobre si les eleccions poden interferir en les obres, Gemma Domènech assegurava que no, que un cop licitades les obres, "mani qui mani" es procedirà a la retirada.El Departament de Justícia va encarregar dos informes històrics abans de tirar endavant la retirada definitiva, un propi dels tècnics de la Generalitat i un altre a un ens europeu que estudia els feixismes que han tingut lloc a tot Europa. Ambdós informes van concloure que la simbologia era clarament feixista i que el context històric en què es va construir el monòlit l'erigia com un símbol de victòria del franquisme i d'humiliació vers els soldats republicans.La presentació, oberta a la ciutadania en general i als mitjans de comunicació es va veure interrompuda uns instants pel boicot d'usuaris sense identificar que van emetre imatges d'un streapper ballant reggaeton.

