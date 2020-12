Els Mossos s'estrenen a Tik Tok per arribar al públic més jove

Avui iniciem un nou camí a les xarxes socials amb el perfil a #Tiktok @mossoscat. Arribarem als més joves utilitzant el seu llenguatge i fent-lo encaixar amb la nostra identitat corporativa. Ens hi acompanyes? https://t.co/FylK2jiJMW pic.twitter.com/hQlXWDVCDH — Mossos (@mossos) December 17, 2020

Els Mossos d'Esquadra s'han estrenat a la xarxa social Tik Tok per arribar amb els seus continguts a les noves generacions i al públic més jove, que en molts casos no segueix altres tipus de xarxes socials on el cos també hi té perfils. Tik Tok té una forta acceptació entre els 16 i els 24 anys, i cada cop més acollida entre els que tenen 25 i 31.Les xarxes socials dels Mossos sumen en total 1.130.000 seguidors entre Twitter, Facebook, Instagram i Youtube. El llançament d'aquest nou perfil coincideix amb la nova campanya de promoció d'accés al cos. Està previst que properament es convoquin 435 places places de nous agents en un procés que es portarà a terme durant el 2021.El perfil oferirà continguts propis, dinàmics i nous en àmbits com la prevenció, el coneixement de les diferents unitats del cos de Mossos d’Esquadra, les mesures de precaució davant la pandèmia de la covid-19, les violències de caire sexual o masclista, ciberestafes, consum d’alcohol i drogues, falsos rumors, bullying i ciberassetjament, o seguretat en el trànsit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor