JxCat tanca files amb Núria Marín a la Diputació i en defensa la presumpció d'innocència

Defensa tancada de Núria Marín com a presidenta de la Diputació de Barcelona per part de JxCat, malgrat la seva imputació en el marc del cas Consell Esportiu de l'Hospitalet . Durant el ple de la institució, aquest dijous, ERC n'ha reclamat la dimissió i Cs ha defensat que s'apartés temporalment del càrrec, però la presidenta del grup de Junts, Neus Munté, ha exigit un "escrupolós respecte per la presumpció d'innocència per totes les persones en processos judicials" i ha afirmat que els seus diputats estan "molt indignats" perquè s'equipari una "persona investigada, processada i sentenciada".Munté ha criticat a praxis de polítics que compareixen "als mitjans i no es respecta la presumpció d'innocència, perfectament compatible amb l'exigència de transparència i explicacions relatives als fets produïts al Consell Esportiu de l'Hospitalet". "Treballem per dignificar les institucions com la Diputació", ha afegit, ja que considera que aquestes acusacions contra la seva presidenta fan mal a la institució. ERC havia anunciat una moció de censura, reclamant-ne el suport de JxCat, però aquesta intervenció tanca la porta a una entesa independentista al capdavant de la Diputació.Al seu torn, Marín s'ha mostrat "molt orgullosa de la feina que fa aquest govern a la Diputació, de tots els grups" -PSC i JxCat-, deixant clar que no dimitirà. El cas del Consell Esportiu, ha insistit "no té res a veure amb aquesta institució" i ha reivindicat la tasca per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.Igualment, ha carregat també contra els polítics que fan "de fiscal i de jutge", ja que coincideix amb Munté en què això "fa mal a les institucions, a la política i al país", però s'ha compromès a donar totes les explicacions cada cop que hi hagi novetats, com assegura que ha fet fins ara a diferents espais. "Em sento molt orgullosa, i sento que algú pensi que aquesta institució està vinculada a algun fet reprovable, no és així", ha conclòs.El portaveu del grup d'ERC, Dionís Guiteras, havia intervingut per reclamar la dimissió de Marín i per reflexionar que la Diputació "ja és institució prou menystinguda i poc valorada" com per posar al "focus mediàtic" amb casos com la seva imputació. "Que l'única notícia que en surti sigui de presumptes casos de corrupció no fa cap favor", ha asseverat, i ha insistit: "Ningú es mereix que ens mantinguem en aquesta situació".El diputat provincial de Cs Salvador Tovar, al seu torn, no havia exigit a Marín la dimissió, sinó la seva renúncia temporal a la presidència de la Diputació mentre s'esclarissin els fets, mantenint-se com a membre del ple. "No avantposi l'interès personal a la institució", li ha sol·licitat, una petició que no ha estat tampoc atesa.Tot i això, Laura Pérez, dels comuns, tampoc no ha avalat les peticions d'aquests grups i, tot i mostrar "preocupació" per les informacions que transcendeixen i pel fet que la Diputació ja estigui sent investigada per altres casos de presumptes subvencions irregulars, ha reclamat "respectar a la presumpció d'innocència i no caure en judicis paral·lels", ja que, amb això, "no hi guanya ningú". El grup municipal dels comuns a l'Ajuntament de l'Hospitalet, en tot cas, reclama la dimissió de Marín com a alcaldessa.La diputada del PSC Pilar Díaz també ha replicat igualment ERC i Cs i ha defensat que la institució vol oferir "senyals inequívocs" que es treballa "per la transparència i la bona governança de la Diputació de Barcelona" i ha assegurat que s'oferirà tota la col·laboració amb la justícia i transparència. Tot i això, ha recriminat l'actuació de qui demana ja responsabilitat: "És molt important que no ens precipitem, que no fem de fiscal i de jutge".Aquestes intervencions han tingut lloc durant el punt de precs i preguntes del ple de la Diputació, un espai en què habitualment no hi ha debat. En aquests casos, l'equip de govern acostuma a prendre notes de les peticions dels grups i, en el cas de les preguntes, les respon posteriorment per escrit. Les paraules de Marín, Munté o Díaz per defensar la presidència i replicar altres grups, per tant, han estat una excepció al que ocorre habitualment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor