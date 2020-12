El relleu del regidor dimitit pel cas Consell Esportiu de l'Hospitalet també hauria cobrat en negre

Pagament per a la redacció del llibre del 40 aniversari, en un justificant de desplaçament.

El nou regidor que hauria d'entrar a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat en el lloc del dimissionari Cristóbal Plaza, imputat pel cas Consell Esportiu, també hauria cobrat recursos en negre de l'ens esportiu, segons la documentació que analitza la jutge. Ho ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat, i la quantitat percebuda rondaria els 4.000 euros i hauria estat percebuda per escriure un llibre, haver ofert una xerrada i haver participat en una activitat esportiva.Qui ara hauria d'agafar l'acta que deixarà Plaza és Álex Porqueras, qui va ser número 15 de la llista del PSC el 2019 com a independent vinculat a Lliures. És ja membre de la comissió directiva del Consell Esportiu com a representant de les Federacions Catalanes Esportives i, segons explica Línia l'H , està vinculat a diferents entitats esportives i educatives relacionades amb l’Opus Dei, com l'escola Xaloc o el Club Nargó.Segons la documentació en mans de la Policia Nacional espanyola i el jutjat d'instrucció número 2 de l'Hospitalet, Porqueras hauria percebut un mínim de vuit pagaments del Consell Esportiu que es justificaven a través de fulls de desplaçament i, per tant, no tributaven els impostos corresponents. La majoria de pagaments haurien tingut lloc el 2017, ja que el possible futur regidor hauria rebut llavors uns 3.350 per a la redacció del llibre dels 40 anys del Consell Esportiu.El primer dels pagaments per aquest concepte s'hauria fet el febrer, de 500 euros, i posteriorment n'hi hauria hagut fins a cinc més per a la redacció d'aquest llibre, els quals anirien dels 300 als 900 euros. Tots ells, però, en fulls de desplaçaments com els de les imatges superior i inferior, i sense tenir en compte cap tipus de tributació. En tots els fulls, a més, apareix la indicació conforme estava pagat amb la caixa interna, la no oficial.El gener de 2018, però, Álex Porqueras també hauria percebut 140 euros més, amb el mateix mètode, per una conferència precisament sobre els valors a l'esport, tal com es pot observar en el justificant inferior, amb el mateix format que en els diversos pagaments per al llibre del quarantè aniversari del Consell Esportiu.No seria l'últim pagament a Álex Porqueras amb aquest mateix mètode i presumptament sense tributar, ja que el gener de 2019 hauria percebut 120 euros més per col·laborar en el cros escolar de l'any anterior. Aquesta és la documentació de què disposa, però la investigació segueix oberta.No està clar, en tot cas, si finalment Porqueras recollirà l'acta de regidor o aquesta saltarà al següent de la llista. Plaza va anunciar la seva renúncia, però encara no s'ha formalitzat i no se sap si encara estarà present al ple de la setmana vinent, quan ERC tornarà a reclamar que l'Ajuntament es personi com a acusació particular a la causa . Ja ho va reclamar el juny, però l'abstenció de Cs i el vot en contra del PSC ho van impedir.Segons la informació feta pública per Catalunya Ràdio, Plaza hauria abonat també prop de 2.000 euros als seus pares sota el concepte de col·laboració al cros escolar, igualment a través de justificants de desplaçament i, per tant, pressumptament sense tributar. El mitjà públic també mostra notes manuscrites presumptament del primer secretari del PSC local i segon tinent d'alcalde, Cristian Alcázar, on suposadament reclama cobrar dietes en negre per la seva tasca a la direcció del Consell Esportiu. Alcázar està també imputat des del juny en aquesta causa i s'hauria pogut embutxacar uns 7.450 euros de l'ens, tal com va avançar NacióDigital

