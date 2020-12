La Fundació «la Caixa» celebra els 250 anys de Beethoven amb un concert teatralitzat

llançament d’un concert escenificat que fon vida i obra del genial compositor. Beethoven 250 és un concert biogràfic i amb direcció musical a càrrec de Josep Pons. A l’escenari, comptarà amb una orquestra composta per 58 músics, un grup de 48 coristes i tres actors que narren la vida de l’artista. La iniciativa commemorativa, i de clara vocació pedagògica, s’emmarca en el ferm compromís de la Fundació ”la Caixa” amb la divulgació de la cultura, especialment en el moment actual. La Fundació ”la Caixa” celebra el 250 aniversari del naixement del compositor Ludwig van Beethoven amb el. Beethoven 250 és un concert biogràfic i amb direcció musical a càrrec de Josep Pons. A l’escenari, comptarà amb una orquestra composta per 58 músics, un grup de 48 coristes i tres actors que narren la vida de l’artista. La iniciativa commemorativa, i de clara vocació pedagògica, s’emmarca en el ferm compromís de la Fundació ”la Caixa” amb la divulgació de la cultura, especialment en el moment actual.



"En un moment en el qual no podem celebrar el Nadal com ens agradaria, la Fundació ”la Caixa” ha volgut compartir amb tothom un concert molt especial i amb vocació pedagògica, per contribuir al benestar de les persones a través de la música", afirma la directora general adjunta de l’entitat, Elisa Durán. Destaca que «el concert gira al voltant de la figura de Beethoven i la seva aportació universal al món de la música, on va marcar un abans i un després». "En un moment en el qual no podem celebrar el Nadal com ens agradaria, la Fundació ”la Caixa” ha volgut compartir amb tothom un concert molt especial i amb vocació pedagògica, per contribuir al benestar de les persones a través de la música", afirma la directora general adjunta de l’entitat, Elisa Durán. Destaca que «el concert gira al voltant de la figura de Beethoven i la seva aportació universal al món de la música, on va marcar un abans i un després».

El director del concert i de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Josep Pons, posa de manifest que "la figura de Beethoven continua sacsejant, emocionant i sent de rabiosa actualitat". I afegeix: "Beethoven ens continua sorprenent perquè parla de valors universals. Al centre de la seva obra hi ha l’ésser humà".

Produït per la Fundació ”la Caixa” , realitzat per Igor Cortadellas i enregistrat per Igor Studio, aquest concert commemoratiu traça un recorregut per detalls de la vida de Ludwig van Beethoven (Bonn, Alemanya, 1770 - Viena, Àustria, 1827) i contextualitza algunes de les seves obres més rellevants, com la Cinquena simfonia, la Novena, la Pastoral o Clar de lluna, entre d’altres. El repertori s’inicia amb la tragèdia Egmont –peça basada en el llibre homònim de Goethe- i un gest enèrgic del director que acompanya aquesta composició, que transmet l’esperit lluitador de l’artista i situa els espectadors davant un compositor que va fer de la llibertat el seu paradigma vital.

Al principi, es mostren els inicis del compositor alemany, els seus ideals, les dificultats, el trasllat a Viena, els duels de piano de l’època i el virtuosisme. Més endavant, s’indaga en l’admiració de Beethoven per la naturalesa, bàlsam per al seu esperit, i en la decadència auditiva, font de les seves pors més profundes, recreant la Pastoral, amb la qual el compositor va voler pintar estampes de la vida al camp. Finalment, es fa ressò de l’esperit rebel i de superació del geni, el triomf i la prosperitat amb el Concert per a piano núm. 5, Emperador, i la celebració de fraternitat en el quart moviment de la Novena simfonia amb l’Himne a l’alegria.

Amb Josep Pons al capdavant de la direcció musical, el concert ha estat organitzat per la Fundació ”la Caixa”, amb idea i guió a càrrec d’Albert Gumí i David Puertas, i dramatúrgia i direcció escènica d’Anna Llopart. Per dur-lo a terme, s’ha comptat amb l’Orquestra Simfònica Camera Musicae, els cors Barcelona Ars Nova i Coro Madrigal, i amb Xavier Ruano, Borja Espinosa i Quim Àvila en el paper de narradors. A més, Marta Mathéu, Anna Tobella, David Alegret i Josep-Ramon Olivé hi han participat com a solistes vocals. També cal destacar la participació dels pianistes Daniel Ligorio, que interpreta el tercer moviment del Concert per a piano núm. 5, Emperador, i Miquel Massana.

