Ayuso no tancarà la Comunitat de Madrid per Nadal

Altres notícies que et poden interessar

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat aquest dijous que el seu govern "complirà la normativa" però no impedirà que els ciutadans entrin o surtin de la Comunitat per treballar, per visitar els seus familiars, o per anar al metge.Ayuso tampoc tancarà botigues, bars o restaurants. "No ens plantegem arruïnar els comerços, ni tancar l'hostaleria ni afectar cada vegada més l'economia, i no serem nosaltres els qui impedirem que els ciutadans entrin o surtin de la Comunitat de Madrid", ha afirmat.En aquest sentit, Ayuso ha explicat que "farem aquestes mesures sensates" mentre s'observa "com evoluciona la pandèmia". La presidenta madrilenya ha posat en dubte la tercera onada: "Veurem si hi ha una tercera onada o si només son uns ecos del pont de la Constitució", ha declarat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor